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Yaşam

Cübbeli Hoca'nın annesi vefat etti

Ahmet Mahmut Ünlü’ye, annesi Rabia Ünlü'nün (65) cenaze törenine katılabilmesi için 2 gün izin verdi

12 Haziran 2012 13:04

''Cübbeli Ahmet Hoca'', vefat eden annesinin cenaze törenine katılabilmek için Metris Cezaevi’nden çıktı. ''Cübbeli Ahmet Hoca'' hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrılırken kısa süreli gerginlik yaşandı.
 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Karagümrük Çetesi'' davasının tutuklu sanığı ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye, annesi Rabia Ünlü'nün (65) cenaze törenine katılabilmesi için 2 gün izin verdi.

Karar doğrultusunda Ahmet Murat Ünlü, sabah saatlerinde Metris Cezaevi'nden polis, jandarma, cezaevi araçları eşliğinde ambulansla çıktı. Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu akşam cezaevine dönüp, yarın sabah tekrar çıkış yapacağı öğrenildi.

Metris Cezaevi'nin önünde toplanan bir grup, Ahmet Mahmut Ünlü'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Ünlü, Metris Cezaevi'nden annesinin bir süredir tedavi gördüğü ve cenazesinin bulunduğu Çamlıca'daki Özel Alman Hastanesi'ne geldi.

Hastanede bir süre kalan Ünlü, yakınlarıyla görüştü. Rabia Ünlü'nün cenazesi klimalı tabuta konularak hastaneden çıkarıldı.

İşadamı Fadıl Akgündüz, hastanede Ahmet Mahmut Ünlü ve babası Yusuf Ünlü'ye taziyede bulundu.


Ambulansa binerken arbede


Tekerlekli sandalye ile hastaneden ayrılan Ünlü'nün, ambulansa binişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı.

"Cübbeli Hoca", cezaevi, jandarma ve polis araçları nezaretinde ambulansla Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne geldi.


Gazetecileri içeri alınmadı


Bu arada, site önünde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Siteye alınmayan basın mensupları ve polisler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Rabia Ünlü'nün cenazesi yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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