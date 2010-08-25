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Yaşam

Cübbeli Hoca'dan Hıncal Uluç'a 'sünnet' polemiği

"Dövme haramdır" tartışmasıyla başlayan Cübbeli Ahmet Hoca ve Hıncal Uluç atışması sünnetsiz polemiğine dönüştü.

25 Ağustos 2010 03:00

T24 - "Dövme haramdır" tartışmasıyla başlayan Cübbeli Ahmet Hoca ve Hıncal Uluç atışması sünnetsiz polemiğine dönüştü. 'Cübbeli Hoca sünnetsiz mi' diye soran Uluç'a Cübbeli'den cevap geldi.


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Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'Dövme haramdır' sözleri üzerine sert bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 'Cübbeli Hoca sünnetsiz mi' diye sordu.



Cübbeli Hocam sünnetsiz olmalı


'Kerameti kendinden menkul Cübbeli Ahmet Hoca dövme için "Haramdır, günahtır. Dövme yapan, yaptıran, saç ekleten, dişlerinin ucunu törpületen, kaş şeklini değiştiren Allah'ın yarattığı sureti değiştirenler olarak geçer. Hepsi haramdır, üzerlerinde lanetlik vardır" buyurmuş.' diye yazan Uluç, 'Yani Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek, günah, haram ve lanetlik.. Cübbeli Hocam sünnetsiz olmalı!..' sözlerini kaleme almıştı.



Cübbeli Hoca cevap vermekte gecikmedi


Uluç'un bu sözleri üzerine Cübbeli'den cevap gecikmedi. 'Bunları söylediğine göre kendisi sünnetsiz olmalı' diyen Cübbeli Hıncal Uluç'a verdi veriştirdi.



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