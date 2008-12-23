Cübbeli Hoca: Yılbaşı imandan çıkarır

Tesettür otellerde yaptığı tatiller ve jetskilerle gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hocadan bu kez de tartışma yaratacak yılbaşı uyarıları. Noel kutlamalarını ve Yılbaşı eğlencelerini kâfirlik sayan Cübbeli Ahmet Hoca ilginç iddialarda bulundu.



Tesettür otellerde eşleri ile birlikte yaptığı yaz tatilleri ve yurtdışında bindiği jetskilerle gündem yaratan İslami kesimin sivri dilli cemaat lideri 'Cübbeli Ahmet Hoca'dan yaklaşan yılbaşı nedeniyle sert uyarılar yaptı.



İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet hoca, verdiği vaazda yılbaşının Hıristiyan geleneği olduğunu savundu. Noel kutlaması yapanları imandan çıkma tehlikesinin beklediğini ileri süren Cübbeli Ahmet Hoca bu yüzden İmam-ı Rabbani'nin son nefesinde imansız gitme tehlikesini yaşadığını da iddia etti.



Yılbaşını kâfirlerin merasimlerine benzeten Cübbeli Ahmet Hoca ille de yılbaşı kutlanacaksa 29 Aralık tarihinin Hicri Yılbaşı olduğunu, Müslümanların bu tarihte yılbaşı kutlaması yapabileceklerini tavsiye etti.



‘Kâfirlere benzemeyin helak olursunuz’



Barbaros Hayrettin Paşa İlim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruluşunun 2. yılında düzenlenen konferansa konuşma yapan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri şu şekilde;



"Önümüzdeki günlerde Noel tehlikesi var, şecaati var, felaketi var, Hıristiyan yılbaşısını kutlama tehlikesi var. İmandan çıkma tehlikesi var!"diyen Cübbeli Hoca, "İmam-ı Rabbani Hazretlerinin komşusunun Hinduların bayram günlerinde kırmızı pirinçten pişirdikleri safranlı yemeğin aynısını kendi evinde pişirip onların bayram günlerinde kutlama yaptığı için son nefesinde imansız gitme tehlikesi yaşadı" dedi.



'29 Aralık tarihinde kutlayın'



Kâfirlerin merasimlerine itibar etmenin facia olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca 29 Aralık tarihinin Hicri Yılbaşı olduğunu hatırlatarak Müslümanların kendi yılbaşlarına teveccüh etmeleri gerektiğini ifade etti.

