Cübbeli Hoca izdihamı

T24- İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Zonguldak'ta verdiği ‘Peygamber Sevgisi’ konulu konferansta, salon doldu taştı. Ahmet Mahmut Ünlü, konferans sonunda kendisine dokunmak isteyen kalabalık arasından güvenlik görevlilerinin koridor oluşturmasıyla çıkabildi.



Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Can Polat Pamay Spor Salonu'ndaki konferansa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 700 kişilik salonda tribünler tamamen dolunca, ayakta kalan vatandaşlar yere oturtuldu. Ahmet Mahmut Ünlü, kadın ve erkeklerin harem ve selamlık olarak ayrı ayrı oturduğu salona, lüks cipiyle geldi. Ünlü'nün salona girmesinin ardından önce İstiklal Marşı, ardından da Kuran okundu. Daha sonra Ünlü, kendisi için hazırlanan masaya geçerek konuşmasına başladı.



Basın mensuplarının çekim yapmasına izin verilmediği konuşmasında, hadis ve ayetlerden örnekler sunarak dini bilgiler veren Ünlü, kadere inanmayanın Müslüman olamayacağını, bu yüzden kadere ve alın yazısına inanılması gerektiğini söyledi. Dini değiştirmek isteyenlerin olduğunu savunan Ünlü, “Dinde reform olmaz. Eskiden nasıl öğretildiyse din öyledir. Yeni şeyler çıkarıyorlar. İnanmayın kardeşlerim” dedi.





‘ZAYIFLAYABİLİRSEN, ZAYIFLARSIN’



Dinde, namazın önemine de dikkat çeken Ünlü, namaz kılarken daha fazla efor sarf edildiğini, ama zayıflamak için namaz kılınmayacağını söyledi. Zayıflamak için diyet yapanlara oruç tutmalarını öneren Ünlü, “Her ayın gökteki ay hesabı 13, 14, 15'i oruç. Başından 3 gün oruç, sonundan 3 gün oruç. Hem sevap alırsın, hem sünnete uyarsın, hem de zayıflıyorsan da zayıflarsın” diye konuştu.



Konuşmasında, bazı espriler de yapan Ünlü, zaman zaman bu espriler sırasında artan gürültü üzerine, “Sessiz olun kardeşler, maçta değiliz. Ne mübarek adamsınız, burayı maç zannettiniz herhalde” diye uyarıda bulundu.



Yaklaşık 1,5 saat süren konuşmasının ardından Ünlü'ye küçük bir çocuk çiçek ve Devrek bastonu hediye etti. Ünlü, kendisine dokunmak isteyen salondaki kalabalık arasından, güvenlik görevlilerinin koridor oluşturmasıyla çıkabildi. Korumaları ve güvenlik görevlilerinin nezaretinde özel cipine binen Ünlü, salondan ayrıldı.