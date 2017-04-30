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Cübbeli Ahmet'ten Cem Küçük'e: Kripto salak!

"Gazeteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyutmaya..."

30 Nisan 2017 21:16

Gazeteci Cem Küçük'ün “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da, yani bu Mavi Marmara’daki manyak tipler, yani kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman tipler var, bunlarla da yolların ayrılması lazım" ifadesiyle başlayan tartışmaya kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Ünlü, Küçük'e yönelik olarak "Kripto salak" ifadesini kullandı.

Mahmut Ünlü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Gazeteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyutmaya, İsrail’le iyi geçinelim, İngiltere’yle iyi geçinelim, Amerika’yla iyi geçinelim… Mahvettiler içimizden oydular ya, hala çıkmış diyor ki 'Mavi Marmara’dakiler manyaktı' bilmem ne. Tövbe estafurullah. Kripto salak. Böyle kripto salaklar var şehitlere 'manyak' diyen"

Özür dilemişti

Küçük, söz konusu ifadesine yönelik tepkilerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada özür dilemişti. Küçük, şunları söylemişti:

"Dolaşıma sokulan videonun son derece kötü niyetlidir. Buna rağmen yanlış anlaşılmadan ötürü Mavi Marmara’daki kardeşlerimizin hepsinden ama demeden özür dilerim"

Küçük'ün "Kötü niyetle" dolaşıma sokulduğunu iddia ettiği video şöyle:

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Cübbeli AhmetCem Küçükkripto salakAhmet Mahmut ÜnlüMavi Marmara

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