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Cübbeli Ahmet'in avukatı 'FETÖ'den aranıyor

Avukat Fatih Oğuz, 'FETÖ’den tutuklanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un oğlu

30 Haziran 2017 16:08

'FETÖ’den tutuklanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un oğlu olan ve Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün avukatı Fatih Oğuz aranıyor

Habertürk'ün haberine göre Karagümrük Çetesi soruşturmasından 2011 yılında tutuklanan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’yü o dönem savunan avukatı Fatih Oğuz’un 'FETÖ’ mensubu olduğu iddia edildi.

'FETÖ’den tutuklanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un oğlu olan avukat Fatih Oğuz yurtdışına çıktığı bildirildi.

'FETÖ’nün kendisine kumpas kurduğu soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Ünlü, Oğuz’un telefonuna ByLock uygulamasını, 15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’ün, “Benimle görüşeceksen bu program üzerinden görüşelim” diyerek yüklediğini Oğuz’un kendisine anlattığını belirtti

Ünlü ayrıca, daha sonra Adil Öksüz olduğunu öğrendiği kişinin kendisini cezaevinde ziyarete geldiğini de ifadesinde anlattı.

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