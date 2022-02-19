Cübbeli Ahmet'ten Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' yorumu: Milleti teselli etmek amacındaysan, Koronavirüs bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun?

'Cübbeli Ahmet' diye tanınan ve iktidara desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü, Tarkan'ın son şarkısı Geççek ile ilgili olarak, "Tamamen sokak lafları, çarşı pazar. Ama toplumda alıcısı var. Niye bunu bir buçuk, iki senedir yazmadı bilmiyoruz. Millete bir teselli bahsetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun?" dedi

TV100'de yayımlanan Kayıt Dışı programının konuğu olan Ünlü, Tarkan'ın yayına giren 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.

Ünlü, "Şimdi seçimde şarkıyı hangi parti kullanacak? Bakalım bu telifi partilere kullandıracak mı bu da çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Dönemsel olarak manidar olmuştur"

"Dolar bulunur, vatan bulunmaz" diyen Ünlü, şarkının sürecine dair Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları çıkışını hatırlatarak, "Dönemsel olarak manidar olmuştur. Neden bu zaman kadar çıkarmadı bilemeyiz tabii ama biraz garip" dedi.

Ünlü, Ertan Özyiğit'in moderatörlüğündeki programın devamında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. ‘Cübbeli’, kadın cinayetleri ile ilgili konuşarak, "Sultanahmet Meydanı’nda sallandırılması lazım. Bu zaten Allah’ın emridir" dedi.

Ünlü, şunları söyledi:

"Kadınları kesiyorlar, öldürüyorlar; çok caydırıcı cezalar verilmesi gerekiyor"

“İstanbul Sözleşmesi'nin içinde kadın hakları vardı. E biz de katılıyorduk, içeriğinin bazılarına. Mesela şimdi kadınları kesiyorlar, öldürüyorlar. Çok caydırıcı cezalar verilmesi gerekiyor. Hatta öldürürse idam getirilsin. Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultanahmet Meydanı’nda sallandırılması lazım. Bu zaten Allah’ın emridir.”