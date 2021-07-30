'Cübbeli Ahmet Hoca': İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar, tekbir getirilince Yüce Allah’ın yangını söndüreceğine neden inanmıyorlar?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları hakkında yaptığı paylaşımda "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber' diye tekbir getirmeye devam etsinler" önerisinde bulundu. Ünlü daha sonra yaptığı açıklamada, "Dün tekbir getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweettir. İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar, tekbir getirilince Yüce Allah’ın yangını söndüreceğine neden inanmıyorlar?" ifadesini kullandı.

Ünlü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber' diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez." sözleriyle devam etti ve "Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin" mesajının ardından "Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" ifadelerini yayınlayarak, yangın gördükçe tekbir getirilmesi çağrısında bulundu.

Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün tekbir getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweettir. Yangın söndürmek için neler lazım olduğu, itfaiye ekiplerinin ve helikopter gibi vasıtaların kullanılması gerektiği herkesçe bilinmektedir.

Zaten Kur’an bize sebeplere sarılmayı emretmektedir ve bu her müslüman tarafından bilinmektedir, yetkililer de vazifesinin idrakindedir.

“Sözün uzunu ahmağa söylenir’ kaidesince bizim paylaştığımız Hadis-i Şerif’e itiraz edenler ancak kötü niyetli kimseler olabilir.

İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar, tekbir getirilince Yüce Allah’ın yangını söndüreceğine neden inanmıyorlar. Tabii ki her halükarda sebeplere sarılmak İslam’ın emridir, bu konu tartışmasızdır. Biz sadece bilinen bir şeyi tekrarlama yerine ekseriyet tarafından bilinmeyen bir şeyi hatırlatmak istedik"