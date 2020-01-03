Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık

T24 Haber Merkezi

İran’ın Ortadoğu’daki operasyonlarının kilit ismi Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin ABD bombardımanıyla öldürülmesinin ardından yapılan yorumlarda, iktidar yanlısı kalemlerden bazıları Süleymani için ‘katil’ ifadesini kullandı.

İktidara yakın Star gazetesi köşe yazarı Fadime Özkan, Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından “Suriye'de, Irak'ta çocuk kadın demeden milyonlarca masum Müslümanı katletti, o ahlar elbet onu bulacaktı. Ateşi bol olsun, cehennemin dibini bulsun” diye yazdı.

Yine Star’da yazan bir isim; Ersoy Dede de sosyal medya hesabından Süleymani’yi ‘katil’ olarak nitelendirirken “Yalnız bizim medyalarda ne kadar çok seveni varmış” yorumunda bulundu.

Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay da Süleymani için “Halep Kasabı” tanımlamasını kullanırken, “Süleymani için kimler yas tutuyor?” sorusu altında Perinçek’in lideri olduğu Vatan Partisi’ne gönderme yaparak “Maocu Çin’in Türkiye Distribütörleri” dedi.

Vatan Partisi’ne yakın Ulusal Kanal’ın yönetim kurulu üyesi Adnan Türkkan ise Süleymani için “Mazlumların başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Türkkan, Süleymani’yi anti emperyalist olarak nitelendirdi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da Süleymani için “ Su testisi su yolunda kırıldı” diye yazdı.

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Twitter hebasından “Burada da kâfir ve zâlim olan Amerika eliyle, Hamaney nezdinde “yaşayan şehit” diye adlandırılan ama bizce gebermiş bir zındık sayılan Kâsım Süleymânî ve adamlarından intikâmını almıştır” ifadelerini kullandı.