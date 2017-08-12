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Yaşam

Cübbeli Ahmet: Mehmet Görmez'in imanı sorunludur

Cübbeli Ahmet, daha önce de Mehmet Görmez için "Daha tehlikelisi gelmemiştir" ifadelerini kullanmıştı

12 Ağustos 2017 18:21

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerden, “Cübbeli Ahmet Hoca”olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emekliliğe ayrılması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. 

Ünlü, geçen gün sabah saatlerinde Facebook hesabından "Hadislerin Kaynak Alınmasını Sorunlu Sayan Görmez'in İmanı Sorunludur!" notuyla paylaştığı videoda Görmez'i eleştirdi.

​Videoda Görmez'in hadislerin günümüzde geçerli olmasının yanlış olduğunu savunduğunu ileri süren Ünlü, "Bu adam sorunlu bir adam, bu adamın her lafında bir sorun var. Görüyor musunuz lafları? Sorun, sorun, sorun. Yazdığı kitapların adları sorun!" diye konuştu.

Cübbeli Ahmet, daha önce de Mehmet Görmez için “Diyanet'e Görmez'den tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin. Amin” ifadelerini kullanmıştı.

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