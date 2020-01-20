Cübbeli Ahmet: İçkisiz otellerin çoğalmasına dua ediyoruz

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ni gezdi. "“Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ettik onlara dua ettik. Bu vesile ile gece kalmak için yer sorduk, içkili olmayan bir otel olduğunu öğrendik ve onun üzerine buraya gelerek misafir olduk" diyen Ünlü, "İçkisiz otellerin çoğalmasına dua ediyoruz destek oluyoruz" ifadesini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca Muhafazakar insanları Sarıkamış’a davet ederek, “Muhafazakâr insanlar için en iyi spor kayak oluyor. Sarıkamış gerçekten çok güzel inşallah insanlarımız buraya rağbet ederler hiç bir yerde olmayan kristal kar burada var yani acayip özellikleri var bize de nasip oldu geldik gördük. Bütün insanlarımıza özellikle muhafazakâr kesimi buraya davet ediyorum” dedi.