Cübbeli Ahmet Hoca, Yedi Göller'de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmu Ünlü haftasonunu geçirmek için gittiği Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda ilgi odağı oldu. Milli parka damadıyla giden Cübbeli Ahmet Hoca, ziyaretçilerle sık sık fotoğraf çektirdi.

DHA'nın haberine göre, Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’ün oluşturduğu Yedigöller Milli Parkı ziyaretçilerle doldu.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki milli parka gelen ziyaretçiler eşsiz manzaranın ve doğanın tadını çıkardı. Turla gelen amatör fotoğrafçı grupları milli parktaki doğal güzellikleri fotoğraflarken, yeşilin tüm tonlarının buluştuğu milli parkta yürüyüş yapmanın keyfine vardı

Ünlü'nün Bolulu damadı Esat Palazoğlu’yla birlikte İstanbul’dan Bolu’ya geldiği öğrenildi. Milli parka gelen bazı ziyaretçiler de Cübbeli Ahmet Hoca ilefotoğraf çektirdi.