Cübbeli Ahmet Hoca, Papa'yı İslam'a davet etti

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'yi ziyaret eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’i İslamiyet'e davet etti. Cübbeli Ahmet Hoca, IŞİD’in kendisini ölüme ölüm tehddi yolladığı haberlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

5N1K yapımcılarından Kenan Taş’ın "Papa ile görüşmek ister miydiniz" sorusunu yanıtlayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Niye görüşeyim ne yapcam ben Papa'yı? Müslüman etceksem görüşeyim ya da Hakkı söylemek mümkün olsa diyeyim 'Sen bu Papalığı bırak gel Müslüman ol” şeklinde yorumlarda bulundu.

IŞİD'in tehditlerine verdiği yanıtlar

Cübbeli Ahmet Hoca, IŞİD7in kendisini ölümle tehdit etmesiyle ilgili de şu yanıtları verdi;

"Ölüm listesi Azrail Aleyhisselam'ın elindedir. IŞİD'in elinden değil. Allahu Tealâ o sene öleceklerin listesini Azrail'e verir. O liste ne eksilir ne artar. Listede adımız yoksa IŞİD o listelere karışamaz. Onların bana bir şey yapacağına inansam onlara tapmam lazım. Ben müşrik değilim, Allah'a tapıyorum. Allah'a tapanın başkasından korkmaması lazım."

‘IŞİD, Yahudilerin işi’

"Ortaya çıkamıyorlar, yüzlerini açamıyorlar, benim diyen yok. İsimleri belli değil. Baba adları belli değil. Böyle hayalet gibi bir şeyler. Bu kafirlerin kurdurmasıdır. Amerika'nın İngiltere'nin, esas Yahudilerin. Sen git gavurla uğraş sana, Siyonist'le uğraş sana. 'Yok ben uğraşmam' diyor. Niye 'sen mürted oldun' diyor. Yani Müslümanken dinden çıktın. 'O zaten gavurdu, ama sen Müslümanken dinden çıktın. Dinden dönen daha önceliklidir benim için' diyor. Bu sefer iş nereye geliyor; karın bana helal oldu, kızın bana cariye olduğu, çoluk çocuğun köle, malında helal. Ama hadis ne diyor, 'mallarınız, canlarınız ırzlarınız size haramdır.'