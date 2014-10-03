Cübbeli Ahmet Hoca: IŞİD, CIA ve MOSSAD'la birlikte çalışıyor

Cübbeli Ahmet Hoca olarak ünlenen İsmailağa cemaatine mensup Ahmet Mahmut Ünlü, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i, kısa sürede deviren ABD'nin "IŞİD'le mücadele uzun yıllar sürebilir" açıklamasının "Büyük Ortadoğu Projesi'nin uygulanabilmesiyle ilgili olduğunu" savundu. Ünlü, "Irak ve Şam İslam Devleti IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin ABD ve MOSSAD'la birlikte çalıştığını" öne sürdü.

'Bunlar kafirden beter'

Beyaz TV'de yayınlanan Erkan Tan'la Tartışalım programında konuşan Ahmet Mahmud Ünlü, “Bunların Müslümanlıkla alakası yok. Müslüman olan cami bombalamaz, Kabe'yi yıkacağım demez. Bunlar Müslümanlıktan öte kafirden de beter. Ben bir yayında Hadis-i Şerif'te okudum. Bunların çıkacağı, Şam'da dolanacağı, Irak'ı kaplayacağını söylemiştim” ifadelerini kullandı.

'İsrail yavaş yavaş başarıyor'

Erkan Tan'ın, “Bu IŞİD'cilerin amacı ne?” sorusu üzerine Ünlü, “Şimdi burada bir taşla 3-5 kuş vuruluyor. ABD, İngiltere, Yahudiler Büyük Ortadoğu projesini gerçekleştirmek için buralarda bazı yerleri boşaltması lazım. Bu arada Şia'lar, Sünniler böyle adam boğazlıyor diye kendine fayda sağlamaya çalışıyor. İsrail zaten Ortadoğu'da kendinden büyük devlet kalmasın istiyor, yavaş yavaş da bunu başarıyor” diye konuştu.

'Bağdadi CIA ve MOSSAD'la çalışıyor'

Cübbeli Ahmet, IŞİD'in halife ilan ettiği Ebubekir Bağdadi hakkında şöyle konuştu:

“Ebubekir Bağdadi denen adamın ABD senatörüyle resmi var. Oturdular beraber anlaşmalar yaptılar. Sonra Rusya'ya sığınan o adam (Edward Snowden) IŞİD'in CIA ve MOSSAD'ın istihbaratıyla beraber çalıştıklarını ve İsrail'in güvenliği için kurdurulduğunu söylüyor.”

'IŞİD bitmez'

Cübbeli Ahmet , Hadis-i Şerif'ten de örnekler vererek “IŞİD'in bitirilmesi yıllar sürebilir” diyen ABD için şu ifadeleri kullandı:

“Hadis-i Şerif, aralarında ihtilaf çıkacak diyor. Allah hakkı dilediğine verecek, bunları birbirlerine halleddirecek diyor. Ama bir de şu var: Farkında mısınız? Koca Saddam'ı kaç saatte devirdiler. Şimdi 'IŞİD'i bitirmemiz yıllar sürebilir' diyorlar. Neden? Çünkü buradaki projeleri yıllar sürecek. Bu çapulcuları yıkmak için yıllar sürebilir diyorsan, ben buna inanmam.”