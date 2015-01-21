Cübbeli Ahmet Hoca: Hayvanlara eziyet eden cehennemliktir

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Vahdet gazetesi yazarı Ahmet Mahmut Ünlü, "Hayvanlara eziyet edilmesi dinimizde çok büyük haram. Eziyet edenler cehennemde yaptıkları eziyet cinsinden azaplar görecektir" dedi. "Hayvanın hayvanda hakkını bırakmayan Allah, hayvanın insandaki hakkını bırakır mı?" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bunun kanunlardaki ceza-i müeyyidesini bilmiyorum ama İslam’a göre cezası cehennemdir" ifadesini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Vahdet'te "Hayvanlara eziyet eden cehennemliktir" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili kısımlar şöyle:

Hayvanlara eziyet edilmesi dinimizde çok büyük haram. Eziyet edenler cehennemde yaptıkları eziyet cinsinden azaplar görecektir. Hayvanın hayvanda hakkını bırakmayan Allah, hayvanın insandaki hakkını bırakır mı?!

Hayvanlara eziyet edilmesine çok üzülüyorum. Köpeği bağlamış arabanın arkasına, arabaya yetişebilir mi köpek?! Ayağı kırıldı hayvanın. Öbürü kediye eziyet ediyor, öbürü kesip doğruyor. Bunlar çok büyük haram. Caiz değil. Bunun kanunlardaki ceza-i müeyyidesini bilmiyorum ama İslam’a göre cezası cehennemdir.

Tırnaklarıyla azap edecek

Buhari’deki hadis-i şerifte bu konu zikredilmiştir. Kediyi evde bırakıp gittin. Yemek vermiyorsun, bir de kediyi de salmıyorsun ki gitsin rızkını bulsun. Ne oldu? Kedi açlıktan öldü. Allah-u Teâlâ işte o kedinin cehennemde tırnaklarını uzatıyor. Hayvan hakkından dolayı o kadın zaten cehennemde yanıyor. Mevla o kediye kurşundan tırnaklar veriyor. Cehennemde kadına o kedi azap ediyor. Yani kadın bir yandan yanıyor, bir yandan da yanmış bedenini kedi cırmalıyor. Kadının bütün yüzü gözü ateş zaten. Bir de yanığa cırmalamayı düşünün yani. Düz yüzü bile ne yapar? Bir de yanığı cırmalamak ne kadar acıtır düşünün azabını. İşte bir kadın bir kediden dolayı azaba uğradı. Ne için? Ona yemek vermedi diye. Yemek alması için de kapıyı açmadı, onu salmadı. Kedi açlıktan öldü. Bir de kediyi kesen, doğrayan, köpeği arabanın arkasında koşturan neler neler… Ziraatçılardan da yapanlar var. Öküzlere de oluyor. Eşeklere ağır yükler yükleme meseleleri var. Bunların hepsi yarın ahirette hakkını alacaktır. Boynuzsuz koyunun, boynuzlu koyunda hakkının kalamayacağı bir gün buyruluyor hadis-i şerifte. “Senin boynuzun var, gittin boynuzsuza tosladın. Gel şimdi ona boynuz takacağız. O da sana toslayacak.” denilecek. Hayvanın hayvanda hakkını bırakmayan Allah, hayvanın insandaki hakkını bırakır mı?! Hayvan ki mesul ve mükellef değil. Ama kendi aralarındaki haklarda mükellef oluyor.

Cezası ateştir

Peki insan? Tümüyle mükellef. Buluğa erdiğinden itibaren mükellef. Tabi buluğa ermese de aklı başında. Şimdi 7-8 yaşında bir çocuk kediye işkence yapsa, ona da azap olur. Çünkü 6-7 yaşında aklı kesiyor. Bütün bilgisayar oyunları, her şeyi benden iyi anlıyor. Bile bile yapıyor o işkenceyi. Onun için ahirette cezası, azabı ateştir ve hayvana verdiği işkence cinsinden de özel azaplara maruz kalacaktır.