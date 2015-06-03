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Cübbeli Ahmet Hoca: Efendi Hazretleri'nin isminin kullanılmasından rahatsızız!

'Efendi Hazretleri'nin isminin ve resminin kullanılmasını istemiyoruz'

03 Haziran 2015 20:47

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmed Hoca" ismiyle tanınan İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde "fetih kutlamalarında" açılan "Şeyhimiz Mahmut Efendi, yiğidimiz Recep Tayyip Erdoğan" pankartıyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü, "Efendi Hazretleri'nin isminin resminin istismar edilmesinden rahatsızız. Bunu açan kardeşlerimiz cemaati temsil etmiyor. Kamuoyunun bilmesini istiyoruz" dedi.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun istismar edildiğini söyleyen Ünlü, pankartlarda isminin ve fotoğraflarının kullanılmasını istemediklerini belirtti.

Pankartı açanların, kendilerini temsil etmediğini vurgulayan Ünlü, Mahmut Efendi'nin talebeleri olarak rahatsız olduklarını ve siyaset üstü olduklarını dile getirdi.

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