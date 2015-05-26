Cübbeli Ahmet Hoca: Bu şarkıları söyleyenler de dinleyenler de cehennemlik!

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "kahpe felek", "adaletin nerede?", "isyanım tanrıya" ifadeleri geçen şiirleri yazan şairin, bu şiiri besteleyen, okuyan şarkıcının ve bu şarkıyı dinleyenlerin de cehennemlik olduğunu iddia etti.

Cübbeli Ahmet'in Vahdet'te "Bize şairlik lazım değil" başlığıyla yayımlanan (26 Mayıs 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Şi­ir­le­rin­de ve şar­kı­la­rın­da Al­la­h'­a is­yan eden, ka­de­re, fe­le­ğe küf­re­den ki­şi­ler Be­rat ge­ce­sin­de de af ol­maz­lar. Al­lah hiç kim­se­ye zer­re ka­dar zul­met­mez. Ki­şi­le­rin, top­lum­la­rın ba­şı­na ge­len şey­le­rin ar­ka­sın­da mut­la­ka ila­hi ada­let var­dır.

‘Kime sövüyorsun yahu’

Şi­ir­le­rin­de ve şar­kı­la­rın­da "Kah­pe fe­lek ne­re­de?" di­yen­ler, "A­da­le­tin ne­re­de?" di­yen­ler, "İs­ya­nım tan­rı­ya­" di­yen­ler ma­ale­sef be­ra­t ge­ce­si de af ol­maz­lar. Bu şa­ir­le­rin şar­kı­la­rı­nı söy­le­yen­ler, bir de bun­la­rı ef­kâr­la­nıp da din­le­yen­ler, ce­hen­nem­de bir ef­kâr­la­na­cak­sın ki sen, ha­ki­ki ef­kâ­rı ora­da gö­re­cek­sin. Si­ga­ra­ da yok ki tüt­tü­re­sin. Her ta­raf ateş za­ten ner­de ne­yi tüt­tü­re­cek­sin. Ef­kâr­lan­mış! Ne ef­kar­la­nı­yor­sun?! Al­la­h'­a "Ka­der bu. Kah­pe fe­le­k" di­yor ha­şa ve kel­la. Ha­dis-i şe­rif­te "Al­-lah-u Teâ­la bu­yu­ru­yor ki: Âde­moğ­lu fe­le­ğe sö­ver, onun fe­lek di­ye söv­dü­ğü be­ni­m" (Bu­ha­rî, Tef­sir 45) buy­ru­lu­yor. Çün­kü fe­lek ya­rat­ma­dı, me­lek ya­rat­ma­dı. An­ne­ni de, ka­rı­nı da alan Al­lah, ma­lı­nı da ba­tı­ran Al­lah. Öy­ley­se ya­ra­tan Al­lah ise rı­za gös­ter­mek la­zım. Ki­me sö­vü­yor­sun ya­hu?

‘Gâ­vu­ru mu­sal­lat eder’

Şi­ir­le­rin­de, şar­kı­la­rın­da "İ­la­hi ada­let yok mu?" di­ye so­ru­yor­lar. İla­hi ada­let öy­le bir var ki­… Os­man­lı son za­ma­nın­da bo­zul­ma­say­dı, bu mil­let hak et­me­sey­di, Al­lah düş­ma­nı mu­sal­lat eder miy­di? 4 mez­hep müf­tü­sü Ali Hay­dar Efen­di bi­le "Bu mil­le­ti bu ha­le ge­ti­ren ho­ca­lar­la, şeyh­le­r" der miy­di? "Me­şi­hat­ta 60 ta­ne ho­cay­dık. Hep­si de al­la­me-i ci­han. 6 ki­şi na­maz kı­lar­dı, ge­ri­si kıl­maz­dı­" der miy­di? "50 li­ra rüş­vet­le is­te­di­ğin ye­re ka­dı, müf­tü ola­rak ta­yin olur­su­n" der miy­di? Zen­gi­nin, ağa­nın oğ­lu oku­ma­dı­ğı hal­de med­re­se ya­zı­lıp as­ker­den fi­rar eder miy­di? Sen bu ka­dar bo­zu­lur­san Al­lah da gâ­vu­ru mu­sal­lat eder kar­de­şim.