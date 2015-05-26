Cübbeli Ahmet Hoca: Bu şarkıları söyleyenler de dinleyenler de cehennemlik!

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "kahpe felek", "adaletin nerede?", "isyanım tanrıya" ifadeleri geçen şiirleri yazan şairin, bu şiiri besteleyen, okuyan şarkıcının ve bu şarkıyı dinleyenlerin de cehennemlik olduğunu iddia etti.
Cübbeli Ahmet'in Vahdet'te "Bize şairlik lazım değil" başlığıyla yayımlanan (26 Mayıs 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:
Şiirlerinde ve şarkılarında Allah'a isyan eden, kadere, feleğe küfreden kişiler Berat gecesinde de af olmazlar. Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Kişilerin, toplumların başına gelen şeylerin arkasında mutlaka ilahi adalet vardır.
‘Kime sövüyorsun yahu’
Şiirlerinde ve şarkılarında "Kahpe felek nerede?" diyenler, "Adaletin nerede?" diyenler, "İsyanım tanrıya" diyenler maalesef berat gecesi de af olmazlar. Bu şairlerin şarkılarını söyleyenler, bir de bunları efkârlanıp da dinleyenler, cehennemde bir efkârlanacaksın ki sen, hakiki efkârı orada göreceksin. Sigara da yok ki tüttüresin. Her taraf ateş zaten nerde neyi tüttüreceksin. Efkârlanmış! Ne efkarlanıyorsun?! Allah'a "Kader bu. Kahpe felek" diyor haşa ve kella. Hadis-i şerifte "Al-lah-u Teâla buyuruyor ki: Âdemoğlu feleğe söver, onun felek diye sövdüğü benim" (Buharî, Tefsir 45) buyruluyor. Çünkü felek yaratmadı, melek yaratmadı. Anneni de, karını da alan Allah, malını da batıran Allah. Öyleyse yaratan Allah ise rıza göstermek lazım. Kime sövüyorsun yahu?
‘Gâvuru musallat eder’
Şiirlerinde, şarkılarında "İlahi adalet yok mu?" diye soruyorlar. İlahi adalet öyle bir var ki… Osmanlı son zamanında bozulmasaydı, bu millet hak etmeseydi, Allah düşmanı musallat eder miydi? 4 mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi bile "Bu milleti bu hale getiren hocalarla, şeyhler" der miydi? "Meşihatta 60 tane hocaydık. Hepsi de allame-i cihan. 6 kişi namaz kılardı, gerisi kılmazdı" der miydi? "50 lira rüşvetle istediğin yere kadı, müftü olarak tayin olursun" der miydi? Zenginin, ağanın oğlu okumadığı halde medrese yazılıp askerden firar eder miydi? Sen bu kadar bozulursan Allah da gâvuru musallat eder kardeşim.