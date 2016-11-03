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Yaşam

Cübbeli Ahmet 'dine hakaret'ten yargılandı

Kitabında 'erkeğin tenasül uzvu için okunacak dualar'a yer veren Ünlü hakkında karar verildi

03 Kasım 2016 23:46

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen ve İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü “Şifa Ayetleri-Her bir uzuv (organ) için okunması münasip olan ayetler” isimli kitabında “Dini değerlere hakaret etme” ve “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” gerekçesi ile açılan davadan beraat etti.

İddianamede, suça konu bölümler nedeni ile Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan görüş alındığı, gelen cevabi yazıda suça konu bölümlerin Kur’an ve sünnette doğruluğunu gösteren bilginin bulunmadığı bilgisine yer veriliyor.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün şikayete konu kitapta “Dini değerlere hakaret ettiği” ve “Halkın bir kesiminin benimsedği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarını işlediği belirtilerek 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. 

 

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