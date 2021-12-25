Cübbeli Ahmet: Ben “Atatürk dönemi Diyaneti”ni istiyorum

Açıklamalarıyla tepki çeken, kamuoyunun Cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, “Yoruldum “dedi. “Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca’yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı” diyen Cübbeli Ahmet, “Sorsan yüzde 99’u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17’si ateist olmuş, ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, “Bir zamanlar Atatürk’ü savunduğum için de hedef olmuştum” diyen Cübbeli, “ben Atatürk dönemi Diyaneti’ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?” diye konuştu.

İsmailağa Cemaati’nin devlet içinde örgütlenmediğini, memuriyetten uzak durduğunu söyleyen Cübbeli, “inanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar? Bugün beni hedef alan Yeni Şafakçılar o vakit FETÖ’nün izindeydi” dedi.