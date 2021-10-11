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Cübbeli Ahmet: Ateist ve deist arasında bir fark yok

"Deistin de ateistin de cenaze namazı kılınmaz, her ikisine de kız verilmez"

11 Ekim 2021 19:20

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tanrının varlığına inanıp peygamberi kabul etmeyen deistle, tanrıya inanmayan ateist arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Deistlikle ateistlik arasında fark olmadığını belirten Ahmet Mahmut Ünlü şöyle konuştu:

"Peygamber’i aradan çıkaran Allah’ı inkar etmiştir. Hiçbir zaman deist ve ateist arasında ayrım yapmayın. Deistin de ateistin de cenaze namazı kılınmaz. Her ikisine de kız verilmez. Deist de ateist de Müslüman mezarlığına gömülmez."

"Bir insan ya mümindir ya da müşriktir"

“Deistin, ‘Allah’a inanıyorum, Peygamber’e inanmıyorum’ demesi ‘Kur’an’a inanıyorum, hadisleri delil kabul etmiyorum.’ demesine benzer” diyen Ahmet Mahmut Ünlü, ateist ve deistin eşit olduğunu söyledi.

Ünlü, “Böyle kademeler koymayın. Bir insan ya mümindir ya da müşriktir. Belediye ortada bir durak açmadı, donarsınız, ayazda kalırsınız" ifadelerini kullandı.

 

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