Çubarov: Rusya'ya yaptırımları kaldırmak, Tatarlar'ın ölümüne onay vermektir

Deniz Berktay / Kiev, 31 Ocak (DHA) - Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rıfat Çubarov, bazı Batılı çevrelerin Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesinden bahsettiğine işaret ederek, bu şartlar altında yaptırımları kaldırmanın, Kırım Tatarları’nın ölümüne onay vermek demek olacağını söyledi.

Çubarov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı ele geçirmesinden bu yana yarımadada yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili verileri aktardı. Rusya’nın Kırım’ı ele geçirmesinden bu yana onbinlerce Kırım Tatarı’nın Kırım’dan göç etmek zorunda kaldığını, Kırım’da kalan Tatarlar’ın ise her türlü baskıya maruz kaldığını dile getiren Çubarov, yüzlerce kişinin gözaltına alındığını ve bunların büyük çoğunluğunu Kırım Tatarları’nın oluşturduğunu söyledi. Kırım Yarımadası’nın son dört yıllık durumuna ve 2017 yılına ilişkin verilerin sunulduğu basın toplantısında ayrıca, Kırım’da 18 kişiden haber alınamadığını, bunlara öldü gözüyle bakıldığı ve bunların 13’ünü Kırım Tatarları’nın oluşturduğu kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ve İtalya’nın son zamanlarda Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesi konusunu dile getirdiklerini hatırlatan Çubarov, Rusya’nın ne Birleşmiş Milletler, ne Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ne de Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ninKırım’la ilgili kararlarına hiç bir şekilde uymadığını, bu örgütler nezdindeki yükümlülüklerinin birini bile yerine getirmediğini belirterek, bu şartlar altında Rusya’ya yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesinin, Kırım Tatarları’nın ölümüne onay vermek demek olacağını söyledi.