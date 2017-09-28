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Ekonomi

ÇTSO Başkanı Bülend Engin görevinden ayrıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, Nisan 2018'de yapılacak olan oda seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, görevinden de ayrıldığını duyurdu

28 Eylül 2017 21:20

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, Nisan 2018\'de yapılacak olan oda seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, görevinden de ayrıldığını duyurdu.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası\'nda (ÇTSO) 8 Ekim\'de yapılması planlanan oda seçimleri, Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan 2018\'e ertelendi. Geçen günlerde gelecek yıl yapılacak olan oda seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, görevinden ayrıldığını açıkladı. Engin\'in kararı oda üyelerine, resmi web sitesi üzerinden şu şekilde duyuruldu:
\"Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası\'nda, Çanakkalemize ve ülkemize hizmet için görev yaptık. Yeri geldiği zaman, hem Yönetim Kurulu\'nda, hem de meclis toplantılarında, koltuk sevdalısı olmadığımızı, görev adamı olduğumuzu ifade ettik. Memleket sevdası ile hareket etmek, daima önceliğimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde ÇTSO seçimlerinde herhangi bir görev için aday olmayacağımı açıkladım. Türkiye\'nin önde gelen ağır sanayi kuruluşunun yöneticisi olarak iş akışımı, plan ve programımı da bu kararıma göre düzenledim. Çanakkalemize hizmet için daima varım. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız. İş dünyası ile el ele, kol kola olacağız. Çanakkalemizi hak ettiği lider şehirler konumuna hep birlikte taşıyacağız. Bilindiği gibi ülkemizdeki oda ve borsalarda seçim süreci ertelenmiş olup, seçim takvimi önümüzdeki nisan ayında başlayacaktır. Bu gelişme üzerine yeni bir karar alarak uygulamam zorunlu hale gelmiştir. Ülkemize hizmet amacıyla ve memleket sevdasıyla yaptığımız üretim, iş akışı programı nedeniyle nisan ayındaki seçim süreci öncesinde görevden ayrılacağıma yönelik kararımı, ÇTSO yönetim organlarıyla paylaşmış bulunuyorum. ÇTSO başkanlık görevimden ayrıldığımı, siz değerli üyelerimize saygı ve muhabbetle bildirir, atılacak her adımın Çanakkalemiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim.\"
Bülend Engin\'in görevinden ayrılmasının ardından ÇTSO Yönetim Kurulu\'na, Başkanvekili Selçuk Semizoğlu\'nun başkanlık edeceği belirtildi.

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