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Ekonomi

ÇTSO Başkan adayı İzzet Volkan : Bölgemiz hak ettiği yatırımları alacaktır

TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası’nın 1 Ekim'de yapılacak seçimleri için geri sayım sürerken, adaylar arasında yer alan iş adamı İzzet Volkan açıklamalarda bulundu

21 Eylül 2017 14:20

TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası’nın 1 Ekim\'de yapılacak seçimleri için geri sayım sürerken, adaylar arasında yer alan iş adamı İzzet Volkan açıklamalarda bulundu. Volkan, \"Biz bugün karşınıza büyük ve güçlü bir ekip olarak çıkıyoruz.  Ekibimizi oluştururken tüm üyelerimizi temsil edecek kurum ve şahısları bir araya getirdik. Bugün birlik olma ve Çorlu için rekabette öne geçme günüdür. Geçmişte ve hatta bu seçimlerde üye çıkarları için değil, başkanlık makamı için bu kurumun kullanılmaya çalışıldığına şahit olmaktayız. Bizim inancımıza göre vizyon sahibi oda başkanı, yönetimi, meclis ve komiteleri ile Çorlu Ticaret ve Sanayi odası üyelerine hizmet vermesi gerekmektedir. Biz eğitimli, hedefleri olan, çalışkan, vizyon sahibi bir ekibiz. Biz üyelerimizin bu odaya üye oldukları için gurur duyacağı çalışmalar yapacağız. Bölgemiz hak ettiği yatırımları alacaktır.\"
ÜLKENİN EN İYİ ODASI İDDİASI
ÇTSO Başkan adayı İzzet Volkan şunları söyledi : \"Biz genç bir ekip olarak çalışırken, bizlerin önünü tıkamak adına yapılan, hiçbir etik kurala uymayan ve sadece seçimi kazanmak adına kurulan şirketler hepimizin gündeminde. Bunun önüne geçmek adına çıkarılan kanun ile iki yılını doldurmayan şirketler bu seçimde oy kullanamayacak. Hülle ile gençlerin önünü tıkamaya ve sonucunda üyelerin oy haklarının ellerinden alınmasına sebep olanları bu şehrin hiçbir zaman affetmeyeceğini belirtmek istiyoruz. Çorlu, ticari ve sanayi alanında Türkiye’nin en hızlı gelişen bölgelerinin başında geliyor. Çok daha büyük projelerin bölgemize kazandırılması gerektiği inancındayız. Özetle, bizler çok farklı, çok rekabetçi ve çok gelişmiş bir Çorlu iş dünyası hedefliyoruz ve çıktığımız yolda, rengimizde Beyaz. 1 Ekim tarihinde yapılacak seçimlere beyaz liste ile giriyoruz.\"

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