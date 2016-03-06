CSU'lu Ferber: AB Türkiye'nin şantajlarına boyun eğmemeli



Deutschlandfunk radyosuna konuşan Markus Ferber, sığınmacı krizi nedeniyle Türkiye'nin her talebine boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliğinin yanı sıra AP Ekonomi ve Parasal Değerler Komisyonu Başkan yardımcılığı görevini de yürüten Ferber, "Ankara'nın her talebi derhal kabul edilmemeli. Türkiye sorunun çözümünde tek başına bir aktör değil AB bütününde bir yapbozun parçasıdır" dedi.

7 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek AB-Türkiye Zirvesi'nde geri kabul anlaşmasının belirleyici müzakere konularından olması gerektiğinin altını çizen Ferber, Ankara'nın özellikle geri kabul anlaşmasının kapsamı ile ilgili daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Ferber, "Bugün Türkiye ile yaşadığımız sorunun temelinde Mağrip Bölgesi olarak tanımlananan Kuzey Afrika ülkeleri ile Pakistan, Afganistan hatta orta Afrika'dan Türkiye'ye gelip, buradan Avrupa'ya geçen sığnmacıları geri almaması. Oysa geri kabul anlaşmasının özü bu olmalı. Aksi halde yarınki zirve başarılı olamaz" diye konuştu.

Avrupa'ya dünyanın bir çok bölgesinden insanların ekonomik nedenlerle sığındığını vurgulayan Ferber, savaş veya ölüm tehtidi altında olmayan bu insanların ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğini savunarak, "Kaçmak zorunda olmayan insanları niye alalım?" diye sordu.

"Parayı Türkiye'ye vermiyoruz"

AB'nin Türkiye'ye yardım etmesinin ahlaki bir yükümlülük olduğunu ifade eden Markus Ferber, "Türkiye'de korunma imkanı bulan iki milyon Suriyeli'ye insan onuruna yakışır şekilde barınma, eğitim alma ve çocuklarını okula gönderebilme gibi fırsatlar sunulmalı. Türkiye bunun için 3 milyar euro talep etti. Konuya açıklık getirmek gerekirse, parayı Türk Devleti'ne vermiyoruz. BM İnsani Yardım Fonu aracılığıyla doğrudan yardıma muhtaç olanlar için harcanacak. Türkiye bütçesinde herhangi bir şekilde kaybolup gitmeyecek" dedi.

Mülteci sorununun ortak çözüme kavuşturulması için Türkiye'ye vaat edilen vize muafiyeti konusuna da değinen Ferber, bu konuda çekinceleri olduğunu belirterek, Türklere vizenin kaldırılması halinde Avrupa'nın yeni bir göç akımıyla karşı karşıya kalacağından endişe ettiğini dile getirdi.

FDP'li Lindner: Avrupa Erdoğan'dan şifa ummamalı

Öte yandan Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner yarın düzenlenecek zirve öncesi yaptığı açıklamada sığınmacı krizinin önlenmesi bağlamında AB'nin sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağımlı hale getirilmemesi gerektiğini söyledi. Lindner, "Sığınmacı sorununun çözümünde Türkiye önemli bir partnerimiz olabilir. Ama Avrupa özellikle sayın Erdoğan'dan şifa ummamalı" diye konuştu. Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Lindner, "Böylesi bir durum bizi şantajlara açık hale getirir" dedi.