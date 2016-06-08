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Dünya
Deutsche Welle

CSU’da cinsel istismar skandalı

Hrıstiyan Sosyal Birlik partili Bavyera eyalet milletvekili Michael Brückner reşit olmayan bir genç kızla para karşılığında seks yaptığını kabul etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

08 Haziran 2016 21:49


Nürnberg-Fürth Savcılığı, Michael Brückner hakkında reşit olmayan bir genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını doğruladı. İddiaya göre 51 yaşındaki Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekili, 15-16 yaşlarındaki genç kızla iki kez para karşılığında cinsel ilşkiye girdi.

Michael Brückner'in avukatı olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Brückner'in genç kızla 16'ıncı yaş günü öncesinde buluştuğu ve “ikinci buluşmada cinsel ilişkinin yaşandığı” belirtildi. Temasın genç kız tarafından verilen kamuoyuna açık ilan üzerine mümkün olduğu kaydedildi. Açıklamada “Bay Brückner davranışından dolayı derin bir utanç duymakta ve ailesine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etmektedir” denildi.

Savcılık genç kızla siyasetçinin nasıl tanıştığına dair bir açıklama yapmazken, kadının seks işçiliği yaptığına dair ellerinde bir bilginin olmadığını açıkladı. 2013 yılından beri eyalet meclisi üyesi olan Michael Brückner bir gün önce milletvekilliğinden ve tüm diğer görevlerinden ani bir şekilde istifa etmişti.

Nürnberg-Fürth Savcılığı incelenmek üzere Brückner'in bilgisayarına el koydu. Siyasetçinin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder konuyla ilgili yaptığı açıklamada olaydan dolayı şok olduğunu söyledi. Söder “Bunlar ağır ithamlar, ağır insani kusurlar anlamına gelir” diye konuştu. Söder milletvekilinin görevlerinden istifa etmesinin de doğru olduğunu belirtti.

Michael Brückner 15 yıl önce Hrıstiyan Sosyal Birlik partisine girmiş ve hızla kariyer basamaklarını yükselerek eyalet meclisi üyeliğine kadar gelmişti. Tarımla uğraşan Brückner 2007 yılında da Çiftçiler Birliği'nin başkanlık üyesi olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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