-CSO'YA 2 SANATÇI EŞLİK EDECEK ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 10-11 Şubattaki konserlerinde keman sanatçısı Sergey Kravchenko ve soprano Feryal Türkoğlu eşlik edecek. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, konserlerde, Felix Mendelssohn'un Fingal Mağaraları Üvertürü op. 26'', ''Keman Konçertosu mi minör Op. 64'' ile Richard Strauss'un ''Son Dört Şarkı'' ve ''Till Eulenspiegels Op. 28'' adlı eserlerini yorumlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası yarın, ''Liszt Eserleriyle 200 Yaşında'' adlı konserle seyirciyi selamlayacak. Bilkent Konser Salonu'ndaki konserde, Işın Metin şefliğindeki konserde orkestra, Felix Mendelssohn'un ''İki Piyano için Konçerto, Mi majör'', Franz Liszt'in ''Senfonik Poem No.13'', ''Von der Wiege bis zum Grabe S.107'', ''Senfonik Poem No.6 ''Mazeppa'', S.100'' eserleri seslendirilecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi, ''Timurlenk'', ''Tosca'', ''Denge'', ''Harem'', ''Sihirbaz Oz'' ve ''Seslerle Anadolu''yu izleyicisiyle buluşturacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan ''Yastık Adam'' adlı oyuna 2 Şubatta prömiyer yapacak. -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', yarın ve 30 Ocakta izlenebilir. Dekorunu Murat Gülmez, kostümlerini Hale Eren'in hazırladığı oyunun ışık düzeni Yakup Çartık'a ait. Oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. ''Genç Osman'' adlı oyun, 1 Şubatta Ankaralıların beğenisine sunulacak. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, yarın ve 29 Ocakta seyirciyle buluşacak. Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor. Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'', 1, 2 ve 3 Şubatta temsil verecek. Dekor ve kostümü Hakan Dündar'a, ışığı Yakup Çartık'a, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin, rol alıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Behiç Ak'ın yazıp Serhat Nalbantoğlu'nun yönettiği, dekor ve giysi tasarımını Işın Mumcu'nun hazırladığı, Cüneyt Mete, Devrim Yakut, Benian Dönmez'in rol aldığı ''Tek Kişilik Şehir'', yarın ve 29 Ocakta izlenebilir. Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, 1, 2 ve 3 Şubatta sahnelenecek. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekorunu Işın Mumcu, kostümlerini Sevgi Türkay hazırladı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Deniz Alver Çamlıdağ oynuyor. KÜÇÜK TİYATRO: Refik Erduran'ın yazdığı, yönetmenliğini Tansu Aytar'ın üstlendiği ''Kahramanlar Öldü Mü?'' adlı oyun, yarın ve 29 Ocakta seyircinin karşısında olacak. Dekor tasarımı Güven Öktem, kostümleri Fatma Görgü'ye ait oyunun ışık düzenini Burhanettin Yazar hazırladı. Oyunda, Meral Niron, Erkan Alpago, Orkide Çivicioğlu, Pelin Dikmenoğlu, Necmi Çavdarlı ile Faruk Günuğur rol alıyor. Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, 1, 2 ve 3 Şubatta temsil verecek. Dekoru Sertel Çetiner, kostümü Esra Selah, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı, Selma Bayraktargil, Funda Mete, Gaye Filiz Alacacı, Ayşe Akınsal, Bülent Türkmen, başlıca rolleri paylaşıyor. AKÜN SAHNESİ: Nihat Asyalı'nın ''Rab Şeytana Dedi Ki'' adlı eseri, yarın ve 28 Ocakta izlenebilecek. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun dekorlarını Güven Öktem, kostümlerini Esra Selah, ışık düzenlemesini ise Zeynel Işık yaptı. Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton, Durukan Ordu, Fatma Öney, Serhat Elifer, Dilber Evrim Alev Bağcı, Gülden Çelen, Hakan Töngülüs, Nurcihan Ergün, Ozan Hikmet Özcan, Özlem Sayın, Perran Vurdum, Alican Güçoğlu'nun başlıca rolleri paylaştığı oyunda, orkestrada Ayşe Gülüm Sürmen, Fethi Güçer, Zafer Gerdanlı ve Gökhan Över yer alıyor. ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 1, 2 ve 3 Şubatta izlenebilir. ALTINDAĞ TİYATROSU: ''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, yarın, 29 ve 30 Ocakta temsil verecek. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner'e, ışık tasarımı Ahmet Karademir'e, müzik düzeni de Can Atilla'ya ait. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', Şubat ayının ilk haftası boyunca sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: İzmir Devlet Tiyatrosu, ''Henry ve Alice'in Gizli Yaşamı'' adlı eseri yarın ve 29 Ocakta izlenebilecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, bir kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan ''Yastıkadam'' adlı oyunu, Ankaralıların beğenisine sunacak. İrlandalı Martin McDonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçeye çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunun prömiyeri, İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde 2 Şubatta yapılacak. Seyircinin ''katilin kim olduğunu öğrenmek'' için sonunu merakla bekleyeceği oyunda, Mesut Turan, Murat Çidamlı, Emre Erçil ile Tolga Tekin rol alacak. STÜDYO SAHNE: ''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'' adlı oyun, yarın, 30 Ocak ve 1 Şubatta seyircinin karşısında olacak. Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na ait. Oyunda, Funda Gökgücü ile Elvin Beşikçioğlu rol alıyor. ODA TİYATROSU: ''Hüzzam'' adlı yapıt, yarın ve 29 Ocakta temsil verecek. 2009-2010 Sanat Kurumu ''Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü''nü alan Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği ''Krem Karamel'' 1, 2 ve 3 Şubatta sahnelenecek. Dekoru Hakan Dündar'a, ışığı Osman Uzgören'e, giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur, rol alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Dönemin en güçlü müziksel trajedilerinden olan ''Timurlenk'' operası, 29 Ocakta seyirciyle buluşacak. Timurlenk ile Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid arasındaki rekabetin hikayesi Handel'in müzikleriyle taçlanacak. Mehmet Ergüven'in sahneye koyduğu, orkestra şefliğini Alessandro Cedrone'nin yaptığı eserin dekoru Nihat Kahraman'a, kostümleri Sevda Aksakoğlu'na ve ışık düzeni Emin Saraçoğlu'na ait. ''Denge'' adlı bale eseri 31 Ocakta sahnelenecek. Young Soon Hue'nin koreografisi, müzikleri Astor Piazzola'a ait ''This İs Your Life (Bu Senin Hayatın)'' teatral anlatımı ile birinci perdede beğeniye sunulacak. İkinci perdede, Beethoven'ın unutulmaz eseri 7. Senfoni eşliğinde Alman Uwe Sholz'un ödüllü koreografisi, ADOB sanatçılarınca sahnelenecek. Gicomo Puccini'nin üstün ilham ve kompozisyon kabiliyetini gösterdiği ''Tosca'' operası, 2 Şubatta temsil verecek. Tosca Operası'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tullio Gaglıardo Varas, Alessandro Cedrone yönetecek. Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısını ve Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, 3 Şubatta sahnelenecek. Osmanlı Usul Müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler, üstleniyor. LEYLA GENCER SAHNESİ: Çocuklara aile ve arkadaşlığın değerini bir kez daha anımsatan ve başarıya ulaşmanın yolunun kendilerine güvenmekten geçtiğini anlatan ''Sihirbaz Oz'' adlı çocuk müzikali, 30 Ocak Pazar günü minik seyirciyle buluşacak. ''Seslerle Anadolu'' adlı müzikli oyun, 1 Şubatta izlenebilir. -''BIUTIFUL'' SİNEMALARDA- Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film seyirciyle buluşacak. Başrolünde Oscar ödüllü Jaiver Bardem'in yer aldığı Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu'nun merakla beklenen son filmi ''Biutiful'' sinemalarda. Dram türündeki filmin senaryosu da Inarritu ve Armando Bo imzasını taşıyor. Filnde Javier Bardem, Maricel Alvarez, Hanaa Bouchaib, Guillermo Estrella, Eduard Fernandez rol alıyor. Ünlü yönetmen Inarritu'nun ''Babil'' ve ''21 Gram'' filmlerinden sonra çektiği ilk sinema yapıtı ''Biutiful'' gösterildiği Cannes Film Festivali'nde jüriden tam not almıştı. Barcelona'da geçen hikayede, Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, Uxbal adında kanuna aykırı işleri yüzünden başı polisle derde giren bir adamı canlandırıyor. Filmde, zorunlu olarak yaptığı yasadışı işlerle para kazanmaya çalışan sorunlu ama sadık ve duyarlı bir babanın hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerin yer aldığı ''Kurtlar Vadisi Filistin'' vizyona giriyor. Aksiyon, macera türündeki filmin yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz yaptı. Senaryosu Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan'a ait film, Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının gittikleri Filistin'de yaşadıkları anlatılıyor. İzleyenlere görsel bir şölen vaat eden 3 boyutlu ''Tron Efsanesi'' beyazperdede. Aksiyon, gerilim ve bilim kurgu türündeki filmin yönetmenliğini Joseph Kosinski yaptı. Senaryosu Adam Horowitz, Richard Jefferies'e ait filmde, Jeff Bridges, Michael Sheen, Olivia Wilde, Garrett Hedlund, Serinda Swan, Bruce Boxleitner başlıca rolleri paylaşıyor. Filmin müziği Grammy Ödüllü Daft Punk imzasını taşıyor. Film, dijital bir dünyada kurulmuş 3 boyutlu ileri teknoloji bir macera sunuyor.