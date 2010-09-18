-CSO'DAN SEZONA ''MERHABA''... ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Devlet Çoksesli Korosu, Carl Orff'un ''Carmina Burana'' adlı eseriyle sezona ''merhaba'' dedi. Cer Modern Sanat Merkezi'ndeki konseri vatandaşlar ücretsiz izledi. Rengin Gökmen'in şef, Erdem Ezgi Yıldırım'ın soprano, Erdem Erdoğan'ın tenor ve Eralp Kıyıcı'nın da bariton olarak yer aldığı konserde, orkestra Carl Orff'un ''Carmina Burana'' adlı eserini seslendirdi. Sanat Merkezi'nin bahçesini dolduran vatandaşlardan bazıları konseri ayakta izlerken bazı sanatseverler de yerlere oturdu.