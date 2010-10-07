-CSO'DAN SEZON AÇILIŞI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yarın sezon açılış konserinde piyanist Verda Erman'a eşlik edecek. Orkestranın sezon açılış konseri, Frederic Chopin'in doğumunun 200. yılı anısına gerçekleştirilecek. Rengim Gökmen şefliğindeki orkestraya piyanist Verda Erman eşlik edecek. Yarın akşam saat 20.00'de izlenebilecek konserde, Ferit Tüzün'ün ''Çeşmebaşı Bale Suiti'', Görkem Ezgi Yıldırım'ın ''Soprano'', Frederic Chopin'in ''2. Piyano Konçertosu fa minör Op.21'', Dmitri Şostakoviç'in ''5. Senfoni Op.47'' adlı eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 9 Ekim Cumartesi günü şef Işın Metin yönetiminde konser verecek. Konserde, keman sanatçısı Ilya Gringolts'un eşlik edeceği orkestrası, Arnold Schoenberg'in ''Keman Konçertosu, Op. 36'' Robert Schumann'ın ''Senfoni No.3 'Rhenish', Mi b Maj. Op. 97'' adlı eserlerini yorumlayacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 17 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi, 6 eserle sahne alacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Genç Osman'' adlı oyun, yarın ve 10 Ekimde izlenebilecek. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer rol alıyor. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', 12, 15 ve 17 Ekimde izleyiciyle buluşacak. KÜÇÜK TİYATRO: Yasmina Rezza'nın yazdığı, Zeynep Avcı'nın Türkçe'ye çevirdiği İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı ''Vahşet Tanrısı'', 9 Ekim cumartesi günü sahnelenecek. Oyunda, Ülkü Duru, Zafer Alagöz, Zerrin Tekindor, İşdar Gökseven rol alıyor. Barış Eren'in yazıp yönettiği ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'', 12 Ekimde dünya prömiyeri yapacak. 13-30 Ekim tarihleri arasında da sahnelenecek oyunda, Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak başlıca rolleri paylaşıyor. Mehmet Akay'ın yazdığı yönettiği ''Büyümek İstiyorum'' adlı oyun, 13, 17 ve 20 Ekimde küçük sanatseverlerce izlenebilecek. Oyunda, Ercan Eker, Efe Ünsal rol alıyor. AKÜN SAHNESİ: Miguel De Cervantes'in yazdığı Ertuğrul Önalp'in Türkçeye çeverdiği Jose Maria Pou'nun yönettiği ''Büyük Sultan'' adlı oyun 10 Ekimde izlenebilecek. Oyunun oyuncuları Hakan Meriçliler, Murat Çidamlı'dan oluşuyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı ''İmparatorluk Kuranlar'' 12-17 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. Boris Vian'ın yazdığı, Ayberk Erkay'ın Türkçeye çevirdiği oyunu Hakan Çimenser yönetti. Oyunda, Celal Kadri Kınoğlu, Mine Tüfekçioğlu rol alıyor. Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'' 19 Ekimde temsil verecek. Oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan rol alıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Pervin Ünalp'in yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği ''Geç Kalanlar'' 17 Ekimde sahnelenecek. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', hafta boyunca sahne alacak. Dekor tasarımını Ceren Karahan'ın, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. STÜDYO SAHNE: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', yarın ve 10 Ekimde sahne alacak. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin'i Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Devlet Tiyatrolarında ilk kez prömiyer yapacak olan ''Moskova-Petuşki Yolun Sonu'' adlı oyun 15, 17 ve 19 Ekimde sahnelenecek. Venedict Yerofeev'in yazdığı Umut Toprak'ın yönettiği oyunda, Murat Çidamlı, Tolga Tecer, Suat Karausta rol alıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'' 9, 13 ve 14 Ekimde sahnelenecek. Oyunda, Mesut Turan, Emre Erçil başlıca rolleri paylaşıyor. ÇAYYOLU CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'' 10 Ekimde sahnelenecek. Oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan rol alıyor. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı Şakir Gürzumar'ın yönettiği ''Genç Osman'' 12-15 Ekim tarihlerinde izlenebilecek. ŞİNASİ SAHNESİ: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Bir Savaş Hikayesi'' adlı oyun, 10 ve 11 Ekimde Başkentli tiyatroseverlerle buluşacak. ABD'li yazar Jeanne Beckwith'in yazdığı, Esra Ege'nin Türkçeye çevirdiği oyunu Aclan Büyüktürkoğlu yönetiyor. Oyunda, Ahmet Türkoğlu, Aylin Gürsoy Ariöz rol alıyor. Eserde, bir askeri üste kendi ordu mensuplarının üzerine ateş açmaya başlayan askeri doktorun öyküsü anlatılıyor. Behiç Ak'ın yazıp Serhat Nalbantoğlu'nun yönettiği, dekor ve giysi tasarımını Işın Mumcu'nun hazırladığı, Cüneyt Mete, Devrim Yakut, Benian Dönmez, Merve Gül'ün rol aldığı ''Tek Kişilik Şehir'', 12 Ekimde izlenebilecek. Modern dünyanın kadın-erkek ilişkilerini masaya yatıran ve özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, 19 Ekimde seyirciyle buluşacak. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekor tasarımını Işın Mumcu, giysi tasarımını Sevgi Türkay yaptı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Miraç Elligram oynuyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: 2009-2010 sezonunun en iddialı eserlerinden olan ve sergilendiği aylarda kapalı gişe oynayan G. Verdi'nin müziğiyle taçlandırdığı, Yekta Kara'nın rejisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşan 'Macbeth' operasının galası yarın akşam gerçekleşecek. ''Üç Silahşörler'' adlı bale yapıtı, 11 Ekim Pazartesi akşamı sahnelenecek. Gicomo Puccini'nin üstün ilham ve kompozisyon kabiliyetini gösterdiği ''Tosca'' operası, 13 Ekimde seyirciyle buluşacak. Eserin başrollerinde sayısız temsilde baş rol alması nedeni ile adı ''Tosca Kraliçesi''ne çıkan Reyhan Görbil performansıyla büyüleyecek. Tosca Operasında Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tullıo Gaglıardo Varas, Alessandro Cedrone yönetecek. Osmanlı Sarayındaki harem yaşantısını ve Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, 14 Ekim perşembe günü izlenebilecek. Osmanlı Usul Müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor. OPERET SAHNESİ: Müzikli oyun ''Seslerle Anadolu'' 12 Ekim Salı günü sahne alacak. LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Mutlu Prens'' adlı müzikal öykü, 10 Ekimde küçük izleyiciyle beraber olacak. -KONSER- CSO: Yeni konser sezonuna başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yarın ünlü piyanist İdil Biret'e eşlik edecek. Orkestrayı Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, Johannes Brahms'ın ''2. piyano konçertosu'' ile Sergei Rachmaninoff'un ''2. Senfoni''si yorumlanacak. BİLKENT KONSER SALONU: Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 9 Ekim Cumartesi günü şef Işın Metin yönetiminde konser verecek. Konserde, keman sanatçısı Ilya Gringolts'un eşlik edeceği orkestras, Arnold Schoenberg'in ''Keman Konçertosu, Op. 36'' Robert Schumann'ın ''Senfoni No.3 'Rhenish', Mi b Maj. Op. 97'' adlı eserlerini yorumlayacak. -SİNEMA- Yönetmenliğini Mehmet Aslantuğ'un yaptığı ve eşi Arzum Onan'la rol aldığı haftanın tek yerli yapımı ''Aşkın İkinci Yarısı'' vizyona giriyor. Romantik, dram türündeki filmin görüntü yönetmenliğini Ahmet Volkan Kocatürk üstlendi. Filmde Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan'la kamera karşısına geçiyor. Filmde, dolu dizgin bir aşkın ardından gelen ayrılığın yıllar sonrasında yolları tekrar birleşen bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Gerilim ve komediyi bir araya getiren ''Satılık Ruh'' beyaz perdede. Yönetmenliğini Wes Craven'in yaptığı filmin senaryosu da Craven imzasını taşıyor. Filmde Max Thieriot, Denzel Whitaker, Zena Grey, Frank Grillo, Emily Meade ve Nick Lashaway başlıca rolleri paylaşıyor. Riverton adlı kasaba, huzurlu ve sakin günler geçirmektedir. Fakat bu sakinliğin altında bir seri katilin yarattığı kanlı bir gizem yatmaktadır. Yönetmenliğini Rodrigo Cortes'in yaptığı ''Toprak Altında'' gerilim sevenler için sinemalarda. Senaryosu Chris Sparling'e ait İspanya yapımı filmde, Ryan Reynolds, Robert Paterson, Jose Luis Garcıa Perez, Stephen Tobolowsky, Samantha Mathis rol alıyor. Usta oyuncu Robert De Niro'nun başrolünde olduğu ''Şantaj'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini John Curran'ın yaptığı filmin senaryosu ise Angus Maclachlan imzasını taşıyor. Filmde Robert De Niro'ya Milla Jovovich, Edward Norton, Frances Conroy ve Enver Gjokaj eşlik ediyor. Dram, komedi ve aksiyonu içinde barındıran ''Sevgili Hedefim'', sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Jonathan Jonathan Lynn'in yaptığı filmin senaryosu Lucinda Coxon ve Pierre Salvadori'ye ait. İngiltere, Fransa ortak yapımı filmde, Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert Grint, Rupert Everett, Dame Eileen Atkins rol alıyor. Elizabeth Gilbert'in kitabından sinemaya uyarlanan ''Ye Dua Et Sev'' gösterime giriyor. Dram türündeki filmin yönetmenliğini Ryan Murphy yaptı. Senaryosu Murphy, Jennifer Salt ve Elizabeth Gilbert'in kitabından yazılan filmde, Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem, Billy Crudup, Richard Jenkins başlıca rollerde bulunuyor. Gilbert'in filmle aynı ismi taşıyan ve kendi hayat deneyiminden yola çıkarak yazdığı kitaptan beyaz perdeye uyarlanan filmde, acılı bir boşanmanın ardından kendini bulma ümidiyle İtalya, Hindistan ve Bali'yi kapsayan uzun bir gezi turuna çıkan Elizabeth'in hikayesini anlatıyor. -SERGİ- ATLAS SANAT GALERİSİ: Lütfi Özden'in ''Tecrit'' adlı resim sergisi, 19 Ekimden itibaren sanatseverlerce görülebilecek. Sergi, 3 Aralık'a kadar açık kalacak. ATAKULE VAKIFBANK SANAT GALERİSİ: Zehra Özyüksel'in resim sergisi, 17 Ekime kadar açık olacak. Aynı mekanda, Zuhal Arda'nın sergisi de 17 Ekime kadar görülebilecek. ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ: ''Berlin-Ankara/İstanbul/İzmir/Trabzon'' konulu mimari sergi, Doç. Dr. Esin Boyacıoğlu sunumuyla 9 Ekimde izlenime sunulacak. Sergi, 9 Kasıma kadar ziyarete açık olacak. GALERİ SOYUT: Tamer Bilgiç'in sergisi 14 Ekime kadar gezilebilecek. GALERİ KARA: Geçtiğimiz yıl, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde, 29 Ekim'de ziyarete açılan ve 28 Mart 2010 tarihine kadar İstanbulluların beğeniyle izledikleri ''Ankara: Kara Kalpaklı Kent 1923-1938'' sergisi, Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde kendi şehrinde açılıyor. Sergi, 15 Kasıma kadar açık kalacak. GALERİ NEV: Rasih Nuri İleri'nin ''İleri Koleksiyonundan Bir Seçki'' adlı sergisi, 2 Kasıma kadar ziyaret edilebilir. R.D ART SANAT GALERİSİ: Dildar Şirzad'ın resim sergisi 13 Ekime kadar sanatseverlerin beğenisine açık kalacak. SİYAH BEYAZ SANAT GALERİSİ: Bedri Baykam, dışa vurumculuğun Van Gogh ve Gauguin'le birlikte en önemli öncülerinden kabul edilen ünlü Norveçli sanatçı Edward Munch anısına, 13 adet 4-D yapıt gerçekleştirdi. ''Bedri Baykam 'Edvard Munch'a Saygı'' adlı sergi, 7 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak. TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜREVİ: Ahmet Şenol'un ''Halk Kültürü Ürünleri'' sergisi, 10 Ekime kadar görülebilir.