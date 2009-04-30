CSO'dan Diyarbakır'da 'poşulu' konser

Orkestradan 'poşu' sürprizi



CSO, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı.Güneydoğu Anadolu'ya turne düzenleyen ve ilk olarak Mardin'de seyirciyle buluşan CSO, turne kapsamında ikinci olarak Diyarbakır'da seyirci karşısına çıktı.Konserde orkestrayı, sanat çalışmalarını Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sürdüren Şef Tolga Taviş yönetti.CSO keman sanatçılarından Hasan Niyazi Tura'nın solist olarak sahne aldığı konserde, sanatçı, Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" adlı ünlü eserini başarıyla yorumladı.Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği-Eine Kleine Nachtmusik" ve Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" adlı eserleri ile Türkiye'de uzun yıllar halk müziği araştırmaları yapan Macar besteci Bela Bartok'un "Romen Dansları" yorumlandı.CSO'nun Güneydoğu turnesi kapsamındaki son konseri, ünlü Türk Besteci Nevit Kodallı'nın tanınmış yapıtı "Telli Turna" ile sona erdi.Konserde büyük alkış alan sanatçılar, etkinliğin sonunda ilginç bir sürprizle karşılaştı. Ev sahibi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun Müdürü Orkun Gülşen, sanatçılara teşekkür ettikten sonra birer poşu armağan etti.Şef Tolga Taviş, bu sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Aslında bunu hiç beklemiyorduk. Bu poşularla şimdi size bir bölüm daha seslendirmek istiyoruz" dedi.Omzunda poşuyla orkestrayı yöneten Şef Taviş'e, sanatçıların da aynı biçimde poşuları sararak eşlik etmesiyle CSO, Diyarbakır'a anlamlı bir şekilde veda etti. Orkestra üyelerine ayrıca birer teşekkür belgesi de sunuldu.