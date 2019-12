-CSO'DAN BUGÜN VE YARIN ''ATATÜRK'Ü ANMA KONSERİ'' ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bugün ve yarın ''Atatürk'ü Anma Konseri'' ile seyirciyi selamlayacak. Stefan Asbury'un yöneteceği konserde, keman sanatçısı Sergey Stadler orkestraya eşlik edecek. Konserde, Peter İlyiç Çaykovski'nin ''Keman Konçertosu Re Majör Op.35'' ile ''6. Senfoni 'Patetik' si minör Op.74'' adlı eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, yarın Bilkent Konser Salonu'nda Atatürk anısına konser verecek. Orkestra şefliğini Klaus Weise'nin yapacağı konserde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev de sahneye çıkacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Kerbela'', yarın ve 14 Kasımda izleyiciyle buluşacak. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal oyun yarın ve 13 Kasımda sahnelenecek. Çocuk oyunu ''Narnia Günlükleri'', yarın saat 11.00'da küçük seyirciyle buluşacak. ŞİNASİ SAHNESİ: ''Tek Kişilik Şehir'', yarın ve 13 Kasımda izlenebilir. Paola Levi'nin yazdığı, Tarık Leventoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Aclan Büyüktürkoğlu'nun yönettiği ''Trafik Cezası'' adlı oyun, 17 ve 18 Kasımda seyirciyle buluşacak. Çocuk oyunu ''Büyümek İstiyorum'', 14 Kasımda minik izleyiciler için sahnelenecek. KÜÇÜK TİYATRO: ''Kahramanlar Öldü mü?'' yarın ve 13 Kasımda izlenebilecek. Barış Eren'in yazıp yönettiği ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'', 17 ve 18 Kasımda sahnelenecek. Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'', 14 Kasım pazar günü sahnelenecek. AKÜN SAHNESİ: ''Fosforlu Cevriye'', yarın, 13 ve 14 Kasımda temsil verecek. Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın derlediği, Rüştü Asyalı'nın yönettiği ''Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'' adlı oyuna, 18 Kasımda dünya prömiyeri yapılacak. ALTINDAĞ TİYATROSU: ''Erkek ve Kadın'' adlı oyun, hafta süresince sahnelenecek. Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, 17 ve 18 Kasımda seyirciyle buluşacak. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı ''Git Gel Dolap'', hafta süresince Başkentli tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. ''Yaban'', 17 ve 18 Kasımda seyirciyle buluşacak. STÜDYO SAHNE: Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu ''Üç Yönetmen Üç Oyun'', yarın prömiyer yapacak. ''Bekleyiş'', ''Dönemeç'' ve ''Philipp Hotz'un Büyük Öfkesi'' adlı üç oyundan oluşan eser, 14 Kasımda da izlenebilecek. ODA TİYATROSU: ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', hafta boyunca seyircinin karşısında olacak. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Yaşamı trajediye dönüşen Osmanlı şehzadesi Cem Sultan ile ağabeyi Sultan Bayezid'in taht mücadelesini ve o süreçte yaşananları işleyen ''Cem Sultan'' operası, 13 Kasım Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. ''Çakırcalı Efe'' dalı dans tiyatrosu, 24 Kasımda seyirciyle buluşacak. ''Far From Now'' adlı modern dans gösterisi, 13 Kasımda sahnelenecek. OPERET SAHNESİ: ''Japon Dans Tiyatrosu''nun gösterisi 23 Kasımda ücretsiz izlenebilecek. -SİNEMA- Başkent sinemalarında bu hafta dört film seyirciyle buluşacak. Gerilim meraklılarının heyecanla beklediği serinin 3 boyutlu filmi ''Testere 7'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Kevin Greutert'ın yaptığı, senaryosu Marcus Dunstan, Patrick Melton'a ait gerilim, korku türündeki filmde, Tobin Bell, Cary Elwes, Costas Mandylor, Betsy Russell, Sean Patrick Flanery rol alıyor. Haftanın diğer gerilim, dram türündeki filmi ''Durdurulamaz'' sinemalarda. Yönetmenliğini Tony Scott'ın yaptığı senaryosu Mark Bomback'a ait filmde, Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Elizabeth Mathis, Kevin Dunn başlıca rollerde yer alıyor. Film, içinde bol miktarda kimyasal madde ve bir vagon dolusu küçük çocuk olan yük treninin kontrolünü kaybederek son sürat şehre doğru yol almaya başlamasını ve tehlike yaratan bu trenin durdurulma hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Colin ve Greg Strause'nin üstlendiği ''Yukarıdaki Tehlike'' seyirciyle buluşacak. Gerilim, bilim kurgu türündeki filmin senaryosu Joshua Cordes ve Liam O'Donnell'e ait. ABD yapımı filmde, Eric Balfour, Scottie Thompson,David Zayas, Donald Faison, Brittany Daniel, Crystal Reed dol alıyor. ''Ölüm Zinciri'' vizyona giriyor. Korku, gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Deon Taylor yaptı. Senaryosu Deon Taylor, Michael J. Pagan ve Diana Erwin imzasını taşıyan filmde, Nikki Reed, Keith David, Brad Dourif, Betsy Russell rol aldı. Modern teknolojinin sandığımız kadar güvenli olmadığını hatırlatan film, korku gerilim türünün motiflerini kullanıyor.