CSO yeni sezonu 10 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıyor

CSO, 2018 - 2019 Konser Sezonu açılışını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde çeşitli Türk ve yabancı eserlerden oluşan renkli bir programla gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018-2019 Konser Sezonunu 10 Ekim tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi\'nde vereceği özel bir konserle açıyor.

CSO sezon açılış konseri ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde gerçekleşecek. CSO Müzik Direktörü ve Şefi Rengim Gökmen\'in yöneteceği konserde Neşet Ertaş şarkılarından Mozart\'ın Türk Marşı\'na kadar, çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma bir program sunulacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu\'nun yanı sıra, Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz ve bas Zafer Erdaş\'ın solist olarak yer alacağı konserde; Serdar Yalçın\'ın düzenlemeleriyle Neşet Ertaş\'ın \"Zahide\"sinden, Adnan Saygun\'un \"Yunus Emre Oratoryosu\"na, Ulvi Cemal Erkin\'in \"Köçekçe\"sine kadar Türk müzik tarihinden çok çeşitli ve sevilen eserler seslendirilecek.

Külliye\'de gerçekleşecek açılış konseri için çok özel ve özenli bir içerik hazırladıklarını belirten Şef Rengim Gökmen \"Özel bir konser olacak. Cumhurbaşkanımızın huzurlarında sahne alacağız. Cumhurbaşkanlığı\'nda daha önce tören konserlerimiz oldu; ancak Kongre Merkezi\'nde ilk defa çalacağız\" ifadesinde bulundu.

CSO 10 Ekim 2018, Sezon Açılış Konseri Program

1. Köçekçe, Ulvi Cemal Erkin

2. Çanakkale Oratoryosu\'ndan \"Şehitler\", Vasıf Adıgüzel (Koro)

3. Çanakkale Oratoryosu\'ndan \"Çanakkale Türküsü\", Vasıf Adıgüzel (Koro)

4. Neredesin Sen, Neşet Ertaş, Düzenleme: Serdar Yalçın Solist: Zafer Erdaş (Bas)

5. Türk Marşı, W.A.Mozart, Düzenleme: Tolga Taviş

6. Yunus Emre Oratoryosundan No:13 Koral, A.Adnan Saygun

7. Yazımı Kışa Çevirdin (Leylam), Neşet Ertaş Solist: Bülent Bezdüz (Tenor)

8. Macar Dansları No:5, J.Brahms

9. Poloveç Dansları, Alexander Borodın (Koro)

10. Denizde Akşam, Kaptanzade Ali Rıza Bey

11. Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim, Düzenleme: Turgay Erdener

Solist: Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano)

12. Üç Anadolu Ezgisi, Düzenleme: Yusuf Yalçın

13. Zahidem, Neşet Ertaş Solistler: Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano), Bülent Bezdüz (Tenor), Zafer Erdaş (Bas)

14. Kürdîlihicazkâr Longa, Düzenleme: Yusuf Yalçın