-CSO VE SVETLIN ROUSSEV'DEN ORTAK KONSER ANKARA (A.A) -20.01.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 27 ve 28 Ocaktaki konserlerinde keman sanatçısı Svetlin Roussev'e eşlik edecek. Şef Emil Tabakov'un yönetimindeki orkestra, konserlerde, Ferit Tüzün'ün ''Türk Kapriçyosu'', Camille Saint-Saens'in ''Introduction et Ronda Capriccioso'', Ravel'in ''Tzigane'', Çaykovski'nin ''Romeo-Juliet Uvertürü'' ile ''İtalyan Kapriçyosu Op. 45'' adlı eserlerini yorumlayacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi, 27 Ocakta ''Denge'' adlı bale eserinin prömiyerini yapacak. ADOB, ''Çakırcalı Efe'', ''Tosca'', ''Güneşin Çocukları'', ''Saraydan Kız Kaçırma''yı da izleyicisiyle buluşturacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 14 oyunla seyircinin karşısına çıkacak. -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Genç Osman'' adlı oyun, yarın ve 23 Ocakta Ankaralıların beğenisine sunulacak. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', 25 Ocakta izlenebilir. Dekorunu Murat Gülmez, kostümlerini Hale Eren'in hazırladığı oyunun ışık düzeni Yakup Çartık'a ait. Oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, 25 ve 26 Ocakta seyirciyle buluşacak. Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Behiç Ak'ın yazıp Serhat Nalbantoğlu'nun yönettiği, dekor ve giysi tasarımını Işın Mumcu'nun hazırladığı, Cüneyt Mete, Devrim Yakut, Benian Dönmez'in rol aldığı ''Tek Kişilik Şehir'', 25 ve 26 Ocakta izlenebilir. KÜÇÜK TİYATRO: Refik Erduran'ın yazdığı, yönetmenliğini Tansu Aytar'ın üstlendiği ''Kahramanlar Öldü Mü?'' adlı oyun, 25 ve 26 Ocakta seyircinin karşısında olacak. Dekor tasarımı Güven Öktem, kostümleri Fatma Görgü'ye ait oyunun ışık düzenini Burhanettin Yazar hazırladı. Oyunda, Meral Niron, Erkan Alpago, Orkide Çivicioğlu, Pelin Dikmenoğlu, Necmi Çavdarlı ile Faruk Günuğur rol alıyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı ''İstibdat Kumpanyası'', bugün, yarın, 22 ve 23 Ocakta sahnelenecek. AKÜN SAHNESİ: Turgay Nar'ın kaleme aldığı, Laçin Ceylan'ın yönettiği ''Gizler Çarşısı'', bugün, yarın ve 22 Ocak Cumartesi günü seyirciyle buluşacak. Dekor tasarımını Turgut Kocaman, kostümlerini Ceren Karahan'ın hazırladığı oyunun ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'nun imzasını taşıyor. Nihat Asyalı'nın ''Rab Şeytana Dedi Ki'' adlı eseri, 25 ve 26 Ocakta izlenebilecek. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun dekorlarını Güven Öktem, kostümlerini Esra Selah, ışık düzenlemesini ise Zeynel Işık yaptı. Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton, Durukan Ordu, Fatma Öney, Serhat Elifer, Dilber Evrim Alev Bağcı, Gülden Çelen, Hakan Töngülüs, Nurcihan Ergün, Ozan Hikmet Özcan, Özlem Sayın, Perran Vurdum, Alican Güçoğlu'nun başlıca rolleri paylaştığı oyunda, orkestrada Ayşe Gülüm Sürmen, Fethi Güçer, Zafer Gerdanlı ve Gökhan Över yer alıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', hafta başına kadar sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. ''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, 25 ve 26 Ocakta temsil verecek. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner'e, ışık tasarımı Ahmet Karademir'e, müzik düzeni de Can Atilla'ya ait. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'', bugün ve 22 Ocak Cumartesi günü beğeniye sunulacak. Dekoru Aytuğ Dereli, kostümü Esra Selah, ışığı Kazım Öztürk, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, başlıca rolleri Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz paylaşıyor. İzmir Devlet Tiyatrosu, ''Henry ve Alice'in Gizli Yaşamı'' adlı eseri hafta boyunca sahneleyecek. STÜDYO SAHNE: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', yarın ve 23 Ocak Pazar günü temsil verecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler üstleniyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin rolünü, Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan imzasını taşıyor. ''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'' adlı oyun, 25 Ocakta seyircinin karşısında olacak. Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na ait. Oyunda, Funda Gökgücü ile Elvin Beşikçioğlu rol alıyor. ODA TİYATROSU: ''Kontrabas'' adlı yapıt bugün, yarın ve 22 Ocakta, ''Hüzzam'' ise 25 ve 26 Aralıkta izlenebilir. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Ankara Devlet Opera ve Balesi, 27 Ocakta ''Denge'' adlı bale eserinin prömiyerini yapacak. Young Soon Hue'nin koreografisi, müzikleri Astor Piazzola'a ait ''This İs Your Life (Bu Senin Hayatın)'' teatral anlatımı ile birinci perdede beğeniye sunulacak. İkinci perdede, Beethoven'ın unutulmaz eseri 7. Senfoni eşliğinde Alman Uwe Sholz'un ödüllü koreografisi, ADOB sanatçılarınca sahnelenecek. Gicomo Puccini'nin üstün ilham ve kompozisyon kabiliyetini gösterdiği ''Tosca'' operası, 22 Ocakta seyirciyle buluşacak. Tosca Operası'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tullio Gaglıardo Varas, Alessandro Cedrone yönetecek. Opera alanında dünyanın en büyük beş bestecisinden biri olarak kabul edilen Wolfrang Amadeus Mozart'ın Türkleri konu alan ünlü yapıtı ''Saraydan Kız Kaçırma'' operası, 24 Ocakta beğeniye sunulacak. Birim Dans Tiyatrosu'nun ''Çakırcalı Efe'' adlı bale yapıtı, bugün izlenebilir. -''GÜNAH KEÇİSİ'' İLE ''KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA'' VİZYONDA- Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Cenk Özakıncı'nın yaptığı komedi filmi ''Günah Keçisi'' vizyona giriyor. Senaryosu Alper Erze'ye ait filmde, Şahin K, Nuri Alço, Coşkun Göğen, Sevtap Parman, Ferdi Kurtuldu, Turgay Tanülkü, Yıldırım Memişoğlu, Derya Aydoğan rol alıyor. Komedi türündeki ''Kutsal Damacana: Dracoola'' beyaz perdede. Ersin Korkut, Şahin Irmak ve Özge Ulusoy'un rol aldığı filmin yönetmenliğini Korhan Bozkurt yapıyor. Animasyon-çizgi film ''Ayı Yogi'' sinemalarda. Yönetmenliğini Eric Brevig'in yaptığı, senaryosunu Brad Copeland ile Joshua Sternin'in yazdığı filmin seslendirmesini, Anna Faris, Justin Timberlake, Dan Aykroyd, T.J. Miller ile Nathan Corddry yapıyor.