-CSO ULUSLARARASI YETENEK GARNETZ'İ AĞIRLAYACAK ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bugün ve yarınki konserlerinde keman sanatçısı Ilian Garnetz ile seyirciyi selamlayacak. Vakhtang Machavariani'nin şefliğini yapacağı orkestra, Dimitri Şostakoviç'in "1. Keman konçertosu" ve "10. Senfoni"sini yorumlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), Şef Myron Michailidis ve piyanoda Janis Vakarelis ile C. Nielsen'in "Helios" Uvertürü, S. Prokofyef'in "Piyano Konçertosu" ve R. Schumann'ın "İlkbahar Senfonisi"ni 16 Nisanda klasik müzik sevenlerle buluşturacak. BSO'da ayrıca Verda Ün anısına, açıklamalı piyano resitali gerçekleştirilecek. -TİYATRO- Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 19 oyunla seyircinin karşısına çıkacak. BÜYÜK TİYATRO: "Genç Osman" adlı oyun yarın ve 17 Nisanda izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. "Kerbela", 19 Nisanda izleyiciyle buluşacak. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği "Kerbela"nın dekor tasarımı Murat Gülmez, giysi tasarımı Hale Eren, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Oyunda, aralarında Rengin Samurçay, Gül Gökçe, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener'in de bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosu rol alırken, orkestrada Tahsin İncirci, Cüneyt Balkız, Artemis Sis Balkız, Tarlan Gazanferoğlu, Seda Yaldız, Muhsin Gurbani, Arzov Gurbani, Gülay Ülgentürk, Sertaç Koyuncu, Taylan Kırıcı, Halis Işık, İlke Türkdoğan ve Hüsnü Kızılgöz bulunuyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği "Haydi Karına Koş" adlı vodvil, bugün, 15, 16 ve 17 Nisanda temsil verecek. Ray Cooney'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Ali Hürol üstleniyor. Dekoru Güven Öktem, giysileri İnci Kangal, ışığı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Şirin Giobbi, Pelin Dikmenoğlu, Savaş Tamer, Şahap Sayılgan, Mert Hürol, Ayşe Pelin Gün rol alıyor. Oyunda, İngiltere'de bir taksi şoförünün başından geçen ilginç ve karmaşık olaylar anlatılıyor. Brita Kutchmy'nin yazdığı, Çağman Pala'nın dilimize çevirdiği, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Narnia Günlükleri", 17 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak. "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" adlı müzikal, 19 Nisanda sahnelenecek. Haldun Dormen'in Türkçe'ye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor. KÜÇÜK TİYATRO: Kerim Tinçurin'in yazdığı, Albina Garifullina'nın Türkçeye çevirdiği ve Raşid Zagidullin'in yönettiği "Sönmüş Yıldızlar" hafta boyunca izlenebilecek. Dekor ve giysi tasarımı Sergey Skomorohov, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzikleri Çingiz Abızov'a ait oyunda, Deniz Yılmaz, Deniz Evin, Can Ali Çalışandemir, Yasemin Karataş, Ayla Alevok, Pelin Tozkoparan, Aylin Akın, Dilan Kart, Erdem Koşar, Hande Karaca, Merve Gül, Nihal Erdoğan, Yağmur Uzun, Zerrin Çağlar, Şafak Ceylan, Doğuş Kasım Ateş, Faik Gürbüzlü, Faruk Karagül, Güven Türkmen, Hüseyin İlaslan, Mahir Berkant Varol, Umut Yılmaz rol alıyor. Oyunda, Tatar efsanesi Server ile İsmail'in trajik aşkı anlatılıyor. Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği "Keloğlan-Keleşoğlan" adlı oyun, 19 ve 20 Nisanda izleyiciyle buluşacak. Oyunun dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, giysileri Melike Başkan'a, ışığı Zeynel Işık'a, kukla ve mask tasarımı Ulviye Karaca ile İlhan Ateş'e, müziği Kemal Günüç'e, dans düzeni Yener Turan'a ait. İlyas Zeki Karaca, Gerçek Özkök, Hilal Tümerkan, Ü. Bahadır Tunç, Ümit Bayraktar, Emre Armağan Özcan, Gülizar Oltulu, Pınar Uslu, Eda Hakoğlu, Alev Arslan, Meltem Müge Tekeli, Erdal Karakurt, Ezgi Koç, Sema Borhan, Yalın Kuleyin, Rıza Eliaçık, Bahadır Tecimer, Solmaz Kurtoğlu, Ahmet Alper Ayana'nın rol aldığı oyunda, "Sofranın Sultanı"nı Ergün Uçucu, "Dev"i Sinan Pekinton, "Keloğlan"ı ise Edip Tümerkan seslendiriyor. "Erkek ve Kadın" adlı yapıt, 19 ve 20 Nisanda izlenebilir. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzik düzeni Can Atilla'ya ait. AKÜN SAHNESİ: Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın derlediği, Rüştü Asyalı'nın yönettiği "Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo" adlı sunum, hafta boyunca izlenebilecek. Dekor tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Ersen Tunççekiç, müziği Cem İdiz'e ait sunumda, yönetmen yardımcılığını Berin Ötenel üstlendi. Oyunu, Rüştü Asyalı ve Cem İdiz sunuyor. Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu, 19 ve 20 Nisanda temsil verecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler yapıyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin rolünü, Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği "İçlerinden Hangisi" adlı oyun bugün, 19 ve 20 Nisanda sahneye konulacak. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği "Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun", hafta boyunca sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği "Yaban", bugün ve 16 Nisanda izlenebilir. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Esra Selah'a, ışığı Kazım Öztürk'e, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, başlıca rolleri Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz paylaşıyor. "Boğaç Han", yarın ve 19 Nisanda küçük izleyicilerin karşısında olacak. Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği "Şair Baba ve Damdakiler" adlı oyun, 20 Nisanda temsil verecek. Bursa Cezaevinde kalırken tanıştığı Nazım Hikmet'ten ders alıp kendini geliştirerek ünlü bir ressam olan İbrahim Balaban'ın, cezaevi günlerini anlattığı eserde, Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. ODA TİYATROSU: Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği "Dönülmez Akşamın Ufkundayız" adlı eser, bugün, yarın, 16, 19 ve 20 Nisanda seyircinin karşısında olacak. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Victor Hugo'nun ölümsüz yapıtından uyarlanan "Notre Dame'ın Kamburu" balesi, bugün seyirciyle buluşacak. Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisini yaptığı ve librettosunu yazdığı, Bujor Hoinic'in de müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini üstlendiği iki perdelik eserin dekoru Adnan Öngün, kostümleri ise Çimen Somuncuoğlu imzasını taşıyor. Koreografisinden müzik düzenlemesine, orkestra yönetiminden dekor ve kostümlerine kadar tamamen Türk prodüksiyonu olan eserde, olaylar "Esmeralda" adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan kambur zangoç Quisamodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor. Opera alanında dünyanın en büyük beş bestecisinden biri olarak kabul edilen Wolfrang Amadeus Mozart'ın Türkleri konu alan ünlü yapıtı "Saraydan Kız Kaçırma" operası, 20 Nisan Çarşamba günü sahnelenecek. Yekta Kara'nın sahneye koyduğu, orkestra şefliğini Rengim Gökmen ile Winfried Müller'in yaptığı eserin dekoru Çağda Çitkaya, kostümleri Şanda Zipçi, ışığı Fuat Gök'e ait. Ünlü Türk besteci Okan Demiriş'in dünya repertuvarına kazandırdığı "Yusuf ile Züleyha" operası, 16 Nisan Cumartesi günü izlenebilir. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu, orkestra şefliğini Prof. Winfried Müller'in, koro şefliğini Mustafa Erdoğan ve Ali Hoca'nın üstlendiği eserin dekoru Çağda Çitkaya'ya ait. Eserin kostümleri Çimen Somuncuoğlu, ışığı Tahsin Çetin imzasını taşıyor. "Denge" adlı bale eseri 16 Nisanda izleyicisiyle buluşacak. Koreografisi Young Soon Hue'ye, müzikleri Astor Piazzola'a ait "This İs Your Life (Bu Senin Hayatın)" teatral anlatımı ile birinci perdede beğeniye sunulacak. İkinci perdede, Beethoven'ın unutulmaz eseri 7. Senfoni eşliğinde Alman Uwe Sholz'un ödüllü koreografisi, ADOB sanatçılarınca sahnelenecek. Modern Dans Topluluğu, "Bahar Ayini" ve "Bolero" bölümlerinden oluşan "Başlangıç" adlı eser 18 Nisan Pazartesi gösterilecek. OPERET SAHNESİ: C. Frank, R. Schumann, F. Martin, S. Prokofjew, L. Mozart ve C. Saint'in eserlerinin seslendirileceği "Keman-Trombon Resitali" 19 Nisan Salı günü izleyiciyle buluşacak. -SİNEMA- Başkent sinemalarında bu hafta 6 yeni film seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Francis Lawrence'ın yaptığı "Aşkın Büyüsü" vizyona giriyor. Dram türündeki ABD yapımı filmin senaryosunu Richard LaGravenese ve Sara Gruen yazdı. Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz, Hal Holbrook ve Paul Schneider'ın başrollerde oynadığı filmin konusu şöyle: "23 yaşındaki veterinerlik öğrencisi Jacob Jankowski, anne-babasının bir trafik kazasında öldüğü haberini almasıyla Cornell Üniversitesi'ndeki eğitimini bir kenara bırakıp bir sirk trenine katılır. Burada, sirkin yıldızı Marlena ile tanışır ve ona aşık olur. Burada, güzellikle tanışan ikili, sirkin asi ama bir o kadar da özel fili Rosie'ye olan sevgileriyle de birleşirler. Her türlü zorluğa ve Marlena'nın karizmatik olduğu kadar tehlikeli de olan kocası August'a rağmen aşklarını yaşamaya uğraşırlar." Seyfi Teoman'ın, Barış Bıçakçı'nın aynı adlı romanından uyarladığı ve yönettiği "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" Başkent izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde İlker Aksum, Güneş Sayın ve Fatih Al'ın oynadığı dram türündeki filmde, aynı kıza aşık olan iki dostun hikayesi anlatılıyor. Korku filmlerinin usta yönetmenlerinden Wes Craven'in "Çığlık" serisinin 4. filmi sinemalarda. Courteney Cox, Emma Roberts, Hayden Panettiere, Lake Bell, Neve Campbell ve David Arquette'nin oynadığı filmde, kişisel gelişim kitapları yazarı olan Sidney Prescott (Neve Campbell), kitabının tanıtım turunun son durağı olarak Woodsboro'ya geri döner. Artık evli bir çift olan Şerif Dewey (David Arquette) ve Gale (Courteney Cox-Arquette) ile tekrar iletişime geçen Sidney, kuzeni Jill (Emma Roberts) ve teyzesi Kate'i (Mary McDonnell) de ziyaret eder. Ne yazık ki, Sidney'in yeniden ortaya çıkışı Hayalet Maske'nin de geri dönmesine sebep olur. Keira Knightley, Colin Farrell, Jamie Campbell Bower, Anna Friel ve David Thewlis'in başrollerini paylaştığı "Londra Bulvarı" Ankara sinemalarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini William Monahan'ın üstlendiği romantik-suç türündeki filmde, hapisten yeni çıkmış acımasız bir adam olan Mitchel'ın, hayatını bir düzene sokma çabası anlatılıyor. Bu hafta gösterime giren bir diğer film de Zack Synder'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Sucker Punch". Fantastik gerilim türündeki filmde, üvey babası tarafından bir akıl hastanesine kapatılan genç kızın, kendisini buradan kurtarma mücadelesi beyaz perdeye taşınıyor. Çocukların sevimli kahramanı "Winnie The Pooh"da ise felsefik "ufak beyinli ayıcık" ile arkadaşları Tigger, Tavşan, Piglet, Baykuş, Kanga, Roo ve kuyruğunu kaybetmiş Eeyore tekrar bir araya geliyor.