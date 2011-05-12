-CSO SEYİRCİYİ BÜYÜKKAYA İLE SELAMLAYACAK ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) bugün ve yarınki konserlerinde, "Yılın Genç Solisti" keman sanatçısı Arslan Büyükkaya ile seyirciyi selamlayacak. Naci Özgüç'ün şefliğini yapacağı konserde orkestra, Jean Sibelius'un "Keman Konçertosu", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran" adlı eserlerini yorumlayacak. -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: "Genç Osman" adlı oyun, yarın ve 15 Mayıs Pazar günü izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. Erzurum Devlet Tiyatrosu "Cumhuriyetin İlk Sadası" ile 17 Mayıs Salı günü seyircinin karşısında olacak. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun "Fosforlu Cevriye" bugün, yarın ve 14 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Dekor ve kostümü Hakan Dündar, ışığı Yakup Çartık, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Kerim Tinçurin'in yazdığı, Albina Garifullina'nın Türkçeye çevirdiği ve Raşid Zagidullin'in yönettiği "Sönmüş Yıldızlar", bugün, yarın ve 14 Mayıs'ta izlenebilecek. Dekor ve giysi tasarımı Sergey Skomorohov, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzikleri Çingiz Abızov'a ait oyunda, Deniz Yılmaz, Deniz Evin, Can Ali Çalışandemir, Yasemin Karataş, Ayla Alevok, Pelin Tozkoparan, Aylin Akın, Dilan Kart, Erdem Koşar, Hande Karaca, Merve Gül, Nihal Erdoğan, Yağmur Uzun, Zerrin Çağlar, Şafak Ceylan, Doğuş Kasım Ateş, Faik Gürbüzlü, Faruk Karagül, Güven Türkmen, Hüseyin İlaslan, Mahir Berkant Varol, Umut Yılmaz görev alıyor. Oyunda, Tatar efsanesi Server ile İsmail'in trajik aşkı anlatılıyor. AKÜN SAHNESİ: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu, bugün, yarın ve 14 Mayıs'ta sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler yapıyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin rolünü, Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği "Haydi Karına Koş" adlı vodvil, bugün, yarın, 14 ve 15 Mayıs'ta beğeniye sunulacak. Ray Cooney'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Ali Hürol üstleniyor. Dekoru Güven Öktem, giysileri İnci Kangal, ışığı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Şirin Giobbi, Pelin Dikmenoğlu, Savaş Tamer, Şahap Sayılgan, Mert Hürol, Ayşe Pelin Gün rol alıyor. Oyunda, İngiltere'de bir taksi şoförünün başından geçen ilginç ve karmaşık olaylar anlatılıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Bir kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan "Yastıkadam" adlı oyun, bugün ve 14 Mayıs'ta seyircinin karşısında olacak. İrlandalı Martin McDonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçeye çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Mesut Turan, Murat Çidamlı, Emre Erçil ile Tolga Tekin rol alıyor. STÜDYO SAHNE: "İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar" adlı oyun, yarın ve 15 Mayıs'ta sahnelenecek. Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği oyunda, Funda Gökgücü ile Elvin Beşikçioğlu rol alıyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na ait. ODA TİYATROSU: 2009-2010 Sanat Kurumu "Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü"ne layık görülen Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği "Krem Karamel", bugün, yarın ve 14 Mayıs'ta temsil verecek. Dekoru Hakan Dündar, ışığı Osman Uzgören ve giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur rol alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Richard Wagner'in sağ ve kutsal aşk ile lanetlenmiş aşk arasındaki çatışmanın sahnelendiği "Tannhauser" adlı yapıtı 14 Mayıs'ta temsil verecek. Bestecinin 1845'te yazdığı ve bestelediği 3 perdelik opera 13. yüzyılda Almanya'da geçiyor. Prof. Hans Pete Lehmann'ın sahneye koyduğu eserde, orkestra şefliğini Prof. Winfried Müller ve Sunay Muratov, koro şefliğini Alessandro Cedrone ve Philip White, dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz, ışık düzenini Giovanni Pirandello ve Fuat Gök üstlendi. Victor Hugo'nun ölümsüz yapıtından uyarlanan "Notre Dame'ın Kamburu" balesi, bugün ve 16 ve 19 Mayıs'ta sahnelenecek. Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisini yaptığı ve librettosunu yazdığı, Bujor Hoinic'in de müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini üstlendiği iki perdelik eserin dekoru Adnan Öngün, kostümleri ise Çimen Somuncuoğlu imzasını taşıyor. Koreografisinden müzik düzenlemesine, orkestra yönetiminden dekor ve kostümlerine kadar tamamen Türk yapımı olan eserde, olaylar "Esmeralda" adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan kambur zangoç Quisamodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor. OPERET SAHNESİ: "Seslerle Anadolu" adlı müzikli gösteri 15 Mayıs'ta seyircinin karşısında olacak. "Türk-Çin Ortak Konseri", 17 Mayıs Salı günü dinlenebilecek. LEYLA GENCER SAHNESİ: Çocuk müzikali "Ninniler Günü", 15 Mayıs'ta seyircisiyle buluşacak. -"HOP" BEYAZ PERDEYE GELİYOR- Başkent sinemalarında bu hafta üç yeni film seyirciyle buluşacak. Animasyon filmi "Hop" beyaz perdeye geliyor. Yönetmenliğini Tim Hill'in yaptığı filmin senaryosu Cinco Paul, Ken Daurio, Brian Lynch ve Mike Reiss'e ait. Russell Brand, James Marsden, Kaley Cuoco, Hugh Laurie, Elizabeth Perkins, Gary Cole'un seslendirdiği eğlenceli filmde, işsiz güçsüz takılan Fred ile yanlışlıkla yaraladığı ve iyileşmesi için evine aldığı Paskalya Tavşanı arasında geçen komik olaylar anlatılıyor. Selim Güneş'in, Sabahattin Ali'nin "Ayran" adlı öyküsünden senaryolaştırdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Kar Beyaz" sinemalarda. Dram türündeki filmde, Hakan Yılmaz, Sinem İslamoğlu, Gürsan Piri Onurlu, Kaya Akkaya, Ziver Armağan Açıl ve Ruhan Odabaş rol alıyor. Film, Doğu Karadeniz'in bir dağ köyünde geçiyor. Gerilim-korku filmi "Kutsal Savaşçı" vizyona giriyor. Yönetmenliğini Scott Charles Stewart'ın yaptığı filmin senaryosunu Cory Goodman yazdı. Min-Woo Hyung'un aynı isimli çizgi-roman serisinden uyarlanan ABD yapımı filmde, Paul Bettany, Cam Gigandet, Maggie Q, Karl Urban, Lily Collins ve Stephen Moyer rol alıyor.