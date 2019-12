-CSO, İDİL BİRET İLE SAHNEDE ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 ve 14 Ocaktaki konserlerinde ünlü piyanist İdil Biret ile seyirciyi selamlayacak. Şef Raoul Gruneis yönetimindeki orkestra, konserde Bedrich Smetana'nın ''Satılmış Nişanlı Üvertürü'', Franz Liszt'in ''1. Piyano Konçertosu mi bemol majör'' ile Anton Bruckner'in ''7. Senfoni mi majör'' adlı eserlerini yorumlayacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi 8 Ocakta gelenekselleşen yılbaşı konseriyle sahneye çıkacak. Konser, sanatseverlere, operetlerden napolitenlerden oluşan sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak. Dönemin en güçlü müziksel trajedilerinden olan ''Timurlenk'' operası, 10 Ocakta Opera Sahnesinde prömiyer yapacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Kerbela'' adlı oyun, 9 ve 11 Ocakta seyirciyle buluşacak. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği oyunun dekoru Murat Gülmez, kostümleri Hale Eren'e ait. Işık düzenini Yakup Çartık'ın yaptığı oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, yarın ve 8 Ocakta izlenebilecek. Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor. Brita Kutchmy'nin yazdığı, Çağman Pala'nın Türkçeye çevirdiği, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı her yaşta çocuğa yönelik ''Narnia Günlükleri Aslan Cadı ve Dolap'' yarın ve 11 Ocakta seyirciyle buluşacak. İbrahim Balaban'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, 11 ve 12 Ocakta temsil verecek. Oyunda, Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Bir Savaş Hikayesi'' adlı oyunu, yarın ve 8 Ocakta beğeniye sunulacak. ABD'li yazar Jeanne Beckwith'in yazdığı, Esra Ege'nin Türkçeye çevirdiği oyunu Aclan Büyüktürkoğlu yönetiyor. Dekorunu Murat Gülmez'in, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı yapıtın ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'ın imzasını taşıyor. Ahmet Türkoğlu, Aylin Gürsoy Ariöz, Bahadır Karasu, Cahit Öztüfekçi, Koray Karaca, Mithat Erdemli, Savaş Tamer, Seda Oksal, Eren Oray, Şahap Sayılgan, Berna Yılmaztürk, Bora Godri, Burcu Özcan, Burcu Petekkaya, Emrah Çakıl, Emrah Ersoy, Eray Çelik, Ezgi Can, Gökhan Korkusuz, Gökhan Yılmazer, Hüseyin Ataseven, Mithat Abacı, Murat Özdemir, Nihal Erdoğan, Özge Korgun, Özlen Tamer, Sine Zeynep Eteke, Tamer Yurtbaşı, Umut Kılınç ve Yaseri Şahbudak'ın rol aldığı eserde, bir askeri üste kendi ordu mensuplarının üzerine ateş açmaya başlayan askeri doktorun öyküsü anlatılıyor. Rada Moskowa'nın eserinden Tuğrul Çetiner'in Türkçe'ye çevirdiği ''Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay'' adlı çocuk oyunu, 9, 11 ve 13 Ocakta sahnelenecek. Yönetmenliğini Ulviye Karaca'nın yaptığı oyunun mask tasarımı da Karaca'ya ait. Oyunun müziği Can Atilla, dekoru Sertel Çetiner, giysileri Günnür Orhon, ışık tasarımı Ahmet Karademir, koreografisi Yener Turan imzasını taşıyor. Oyunda, minik tayı Cebrail Esen, büyük atı Abdullah İndir, lunapark sahibini Halil Akarsu, lunapark sahibinin beygirini M. Şekip Taşpınar, küçük çığırtkanı Hülya Yıldız canlandırıyor. Paola Levi'nin yazdığı, Tarık Leventoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Aclan Büyüktürkoğlu'nun yönettiği ''Trafik Cezası'' adlı oyun, 11, 12 ve 13 Ocakta seyirciyle buluşacak. Dekor tasarımı Aytuğ Dereli'ye, kostüm tasarımı Ceren Karahan'a, ışık tasarımı Zeynel Işık'a ait oyunda, Mithat Erdemli, Şemsettin Zırhlı, Ünsal Coşar, Ercan Eker, Ali Fuat Davutoğlu, Aykut Ünal, Edip Tümerkan, Eren Oray, Ebru Sungar, Haydar Gültepe, Tuncer Yığcı, Ahmet Türkoğlu, Hülya Dizmen, Mehmet Gökçer rol alıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Barış Eren'in yazıp yönettiği ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'', yarın ve 8 Ocakta izleyiciyle buluşacak. Dekoru Sinan Yardımedici'ye, kostümü Günnur Orhon'a, ışığı Zeynel Işık'a ait oyunda, Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak, Ferahnur Barut, Eray Eserol, Adnan Erbaş, Mahmut Işık rol alıyor. Mehmet Akay'ın yazıp yönettiği, ''Büyümek İstiyorum'' adlı çocuk oyunu 9, 11 ve 13 Ocakta sahnelenecek. Ercan Eker, Necmettin Efe Ünsal, Celal Murat Usanmaz, Müjde Hayat, Fatma Nazlı Polattaş, Eylem Türkmen, Müge Buket, Dilara Gürdere ve Ayla Kaymak'ın başlıca rollerini paylaştığı oyunun dekor ve giysi tasarımı Özge Karasu, ışığı Ahmet Karademir, müzik düzeni Fatih Şener'e ait. Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, 11, 12 ve 13 Ocakta izlenebilecek. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekorunu Işın Mumcu, kostümlerini Sevgi Türkay hazırladı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Deniz Alver Çamlıdağ oynuyor. AKÜN SAHNESİ: Çocuk Oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'' adlı yapıt, 9, 11 ve 13 Ocakta minik seyirciyle buluşacak. Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'', yarın ve 8 Ocakta sahnelenecek. Dekor ve kostümü Hakan Dündar'a, ışığı Yakup Çartık'a, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın derlediği, Rüştü Asyalı'nın yönettiği ''Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'' adlı sunum, 11, 12 ve 13 Ocakta seyirciyle buluşacak. Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, ışık tasarımı Ersen Tunççekiç'e, müziği Cem İdiz'e ait sunumda, yönetmen yardımcılığını Berin Ötenel üstlendi. Oyunu, Rüştü Asyalı ve Cem İdiz sunuyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, yarın, 8 ve 9 Ocakta izlenebilir. Dekoru Sertel Çetiner, kostümü Esra Selah, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı, Selma Bayraktargil, Funda Mete, Gaye Filiz Alacacı, Ayşe Akınsal, Bülent Türkmen, başlıca rolleri paylaşıyor. ''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, 11, 12 ve 13 Ocakta temsil verecek. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner'e, ışık tasarımı Ahmet Karademir'e, müzik düzeni de Can Atilla'ya ait. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'', yarın, 12 ve 13 Ocakta sahnelenecek. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Esra Selah'a, ışığı Kazım Öztürk'e, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz, rol alıyor. Çocuk oyunu ''Boğaçhan'', yarın ve 11 Ocakta minik tiyatroseverlerle buluşacak. STÜDYO SAHNE: ''Moskova-Petuşki Yolun Sonu'' adlı oyun, yarın seyircinin karşısında olacak. Venedict Yerofeev'in yazdığı, Umut Toprak'ın yönettiği oyunda, Murat Çidamlı, Tolga Tecer, Suat Karausta rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ali Cem Köroğlu'na, ışık tasarımı Osman Uzgören, müzik düzeni Tolga Tecer ve Fırat Akarcalı'ya ait. ''Üç Yönetmen Üç Oyun'' 9 ve 11 Ocakta izlenebilir. ODA TİYATROSU: 2009-2010 Sanat Kurumu ''Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü''nü alan Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği ''Krem Karamel'' yarın ve 8 Ocakta sahnelenecek. Dekoru Hakan Dündar'a, ışığı Osman Uzgören'e, giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur, rol alıyor. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', 11, 12 ve 13 Ocakta sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan'ın, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Ankara Devlet Opera ve Balesi gelenekselleşen yılbaşı konseri ile 8 Ocakta seyircinin karşısına çıkacak. Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün üstlendiği, İzmir Devlet Opera ve Balesinden soprano Birgül Su Ariç ve İstanbul Devlet Opera ve Balesinden bas Zafer Erdaş'ın katılımlarıyla Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Esin Talınlı, soprano Esra Akcan, mezzosoprano Şebnem Algın, tenor Şenol Talınlı ve tenor Ünüşan Kuloğlu'nun izleyiciyle buluşacağı konser, Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek. Dönemin en güçlü müziksel trajedilerinden olan ''Timurlenk'' operası, 10 Ocakta prömiyer yapacak. Timurlenk ile Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid arasındaki rekabetin hikayesi Handel'in müzikleriyle taçlanacak. Mehmet Ergüven'in sahneye koyduğu, orkestra şefliğini Alessandro Cedrone'nin yaptığı eserin dekoru Nihat Kahraman'a, kostümleri Sevda Aksakoğlu'na ve ışık düzeni Emin Saraçoğlu'na ait. Gicomo Puccini'nin üstün ilham ve kompozisyon kabiliyetini gösterdiği ''Tosca'' operası, 12 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşacak. Eserin başrollerinde sayısız temsilde başrol alması nedeniyle adı ''Tosca Kraliçesi''ne çıkan Reyhan Görbil, performansıyla büyüleyecek. Tosca Operası'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tullio Gaglıardo Varas, Alessandro Cedrone yönetecek. LEYLA GENCER SAHNESİ: Çocuk balesi ''Güneşin Çocukları'' 9 Ocak Pazar günü küçük izleyiciyle buluşacak. -SERGİ- ATLAS SANAT GALERİSİ: Serdar Pehlivan'ın ''Bozkırın Ritmi'' adlı fotoğraf sergisi, 21 Ocaka kadar görülebilecek. BUDE SANAT GALERİSİ: Bülent Yavuz Yılmaz'ın resim sergisi, 14 Ocaka kadar sanatseverlerce ziyaret edilebilir. CERMODERN: Mehmet Günyeli'nin soyut fotoğrafları ve Bejan Matur'un kurguladığı şiirlerden oluşan ''Kader Denizi'' sergisi, 19 Ocaka kadar açık olacak. DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ: Simla Şahin'in ''Anadolu'dan Renkler'' temalı keçe ve dokuma sergisi, 8 Ocaka kadar ziyaret edilebilecek. EKİN GRUP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ: Kayhan Aybatlı'nın sergisi, 20 Ocaka kadar gezilebilir. GALERİ GÖZDE: Nesrin Akbulut'un resim sergisi, 29 Ocaka kadar açık kalacak. GALERİ KARA: Çankaya Belediyesi Galeri Kara, ''Kapalıyız'' sergisini Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, açık karşıtı, gizli, saklı, içe dönük gibi anlamlara gelen bir tür içe dönüş haline vurgu yapılmakla birlikte, kapalı olma kavramı altında birleşen sanatçıların, toplum karşısında ''dışlanan'' sanatçının yalnızlaşma süreçleri anlatılıyor. Zeynep Aran, Guido Casaretto, Fırat Engin, Elif Varol Ergen, Şinasi Güneş, Aslı Işıksal, Ekin Kılıç, Ardan Özmenoğlu, Esra Sağlık, Seval Şener ve Erinç Ulusoy gibi sanatçıların yer aldığı sergi, 17 Ocak 2010 tarihine kadar gezilebilecek. G&G SANAT GALERİSİ: Süleyman Karakul'un resim sergisi ''Gitmesek de Görmesek de'', 14 Ocakta izlenimde olacak. Sergi, 16 Şubata kadar gezilebilecek. GALERİ SOYUT: Mehmet Yangır'ın ''Anlar ve İzler'' adlı resim sergisi 7 Ocakta açılacak. Sergi, 26 Ocaka kadar izlenimde olacak. GALERİ POLART: Şener Demirkol'un resim sergisi, 29 Ocaka kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. GRUP SANAT GALERİSİ: Mustafa Horasan'ın resimlerinden oluşan sergi, 18 Ocaka kadar gezilebilir. İLHAN SANATEVİ: Metin İnce'nin resimleri 27 Ocak tarihine değin görülebilir. İKİZLER ANTİKA&SANAT GALERİSİ: Vildan Işık'ın, ''Kurgusal Pentimento'' adlı sergisi 29 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilir. KURSART SANAT GALERİSİ: Şevkat İşlegen'in resim sergisi, 14 Ocaka kadar ziyaret edilebilir. NUROL SANAT GALERİSİ: Gencay Kasapcı'nın ''6. On Yıl Sergisi'' 15 Ocaka kadar açık kalacak.