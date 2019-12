CSO, 2008’e aryalarla veda ediyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2008 yılını sevilen aryaların seslendirileceği 3 konserle uğurlayacak. Orkestranın Soprano Elmira Veda ile Tenor Emil Ivanov’a eşlik edeceği konserlerin biletleri ilk günden tükendi.



CSO’nun kapalı gişe gerçekleştireceği Yeni Yıl Konserleri’nde orkestrayı, konuk şef Tulio Gagliardo Varas yönetecek.



Soprano Elmira Veda ile Tenor Emil Ivanov’ın sahne alacağı konserin ilk yarısında, Johann Strauss’un “Yarasa Uvertürü”, Gaetano Donizetti’nin “Aşk İksiri” operasından “Una Furtiva Lagrima”, Giacomo Puccini’nin “Tosca” operasından “Vissi d;arte” ile “Elucevan le stelle” aryaları, Pietro Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana” operasından “Intermezzo Sinfonico” isimli bölüm ve “Voi lo Sapate, O Mama” aryası ile Peter İlyiç Çaykovski’nin “Fındıkkıran” balesinden bir bölüm seslendirilecek.



CSO, konserin ikinci yarısında ise Aram Haçaturyan’ın “Masguerade Waltz”, Johann Strauss’un “Macar Polka”, Giacomo Puccini’nin “Turandot” operasından “Nessun Dorma” ve “Gianni Schicchi” operasından “O Mio Babbino Caro” aryaları, Rodolfo Falvo’nun “Dicitencello Vuje” adlı napoliten şarkısı, El baile de Luis Alonso’nun Intermezzo”su, Salvatore Cardillo’nun “Core n;grato” isimli napoliteni, Arturo Marguez’in “Danzon” adlı orkestra eseri ile Josef Strauss’a ait “Ohne Sorgen-Polka” yorumlanacak.



CSO Müdürü Çağatay Akyol, konserlerle ilgili bilgi verirken, her sene olduğu gibi zengin bir programın sunulduğu yeni yıl konserleriyle izleyici karşısına çıkmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Orkestra olarak, sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını ve bu sezon 5 konseri sponsor desteğiyle düzenlediklerini ifade eden Akyol, “Yıllardır neden Ankaralı firmaların sanata destek olmadığını, CSO gibi sanat kurumları Ankara’da bulunmasına rağmen niçin bu desteği bulamadığımızı düşünüyorduk. Bu sezon Limak Holding’in Shlomo Mintz, Fazıl Say, Patricia Kopatchinskaja, Natalia Gutman ve Yeni Yıl Konserleri’ne sponsor olmasıyla bunun meyvelerini almaya başladık” dedi.



Ankaralı firmalardan sanata destek olmalarını beklediklerini belirten Çağatay Akyol, “Bütün kurum ve kuruluşlara seslenmek istiyorum; sanata destek olun. Ankara’nın sanatsız kalmaması için bütün firmaların olanakları içinde sanat kurumlarına var güçleriyle destek olması çağrısında bulunuyorum. Sanata yapılan yatırım, ülkenin aydınlığına yapılan yatırımdır” diye konuştu.



“ASLINDA BU SALON BİZE YETMİYOR”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konserleri’nin her sezon büyük ilgiyle karşılandığını ifade eden Akyol, verdikleri destekten dolayı sanatseverlere teşekkür etti.



Konser biletlerinin tükendiğini, sanatseverlerin ilk gün bilet gişesine akın ederek ve internet üzerinden biletlerini aldıklarını anlatan Akyol, şunları söyledi:

“Biletler çok kısa sürede tükendi. Biletlerin tükenmesinin sevindirici olmasının yanında, aslında CSO’ya bu salon artık yetmiyor. Bizim çok daha büyük, geniş sanatsever kitlelerini ağırlayacak bir salona ihtiyacımız var. Bu salonun da aslında projesi hazır. Uluslararası seviyedeki, 1996’da temeli atılan ve o tarihten bu yana bitirilmesi beklenen konser salonunun muhakkak tamamlanması lazım. Çünkü Ankaralı sanatseverler ve CSO için son derece küçük olan bu salonumuzun kapasitesi yetersiz kalıyor. Biz de bunun zorluklarını bu gibi geniş talep gösterilen konserlerde gerçekten çekmeye başladık.”



CSO İZMİR YOLCUSU

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konserleri’nin ardından İzmir’e turne düzenleyeceğini ifade eden Akyol, İzmir’deki Adnan Saygun Kültür ve Kongre Merkezi’nin açılışı için düzenlenen etkinliklerde sahne alacaklarını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kültür kompleksinin açılışı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 28 Aralık Pazar günü izleyiciyle buluşacaklarını belirten Akyol, konserde orkestrayı CSO Genel Müzik Direktörü, Şef Rengim Gökmen’in yöneteceğini kaydetti.



Akyol, konserde solist olarak piyanist Gülsin Onay’ın sahne alacağını, programda Ahmet Adnan Saygun’un “piyano konçertosu”, Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe” adlı yapıtı ile Beethoven’ın 5. Senfoni’sinin yer alacağını ifade etti.



Bu arada, CSO’nun fuayesinde “Seyranbağları Yetiştirme Yurdu Hikmet Çetinkaya Atölyesi Genç Sanatçıları Resim Sergisi” açıldı. Öğrencilerin farklı çalışmalarına yer verilen sergi, 26 Aralıka kadar izlenime sunulacak.