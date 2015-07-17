CSKA Moskova'da Fenerbahçe sevinci

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleşmeler belli oldu. Rus kulübü CSKA Moskova'da, Fenerbahçe ile rakip olmamanın sevinci yaşanıyor. Devler Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile eşleşen CSKA Moskova 'da Brezilyalı futbolcu Mario Figueira Fernandes , Fenerbahçe ile eşleşmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kura çekimini canlı takip ettiklerini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Kurayı izledik. En güçlü takım olarak Fenerbahçe'yi görüyorduk, bunun gerçekleşmemesi iyi oldu. Yine de her takım için hazırız. Sparta Prag için diyecek fazla bir şey yok. Güçlü bir takım. Bu noktada her rakibe saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova ile Sparta Prag arasındaki ilk karşılaşma, 27 Temmuz'da Moskova'da oynanacak.