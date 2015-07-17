Fenerbahçe'nin rakibi Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşti.
İşte eşleşmeler:
Panathinaikos - Club Brugge
Young Boys - Monaco
CSKA Moskova - Sparta Prag
Rapid Wien - Ajax
FENERBAHÇE - Shakhtar Donetsk
Sarajevo/Poznan - Basel
Ludogorets Razgrad/Milsami - Skenderbeu/Crusaders
HJK/Ventspils - Maribor/Astana
Celtic/Stjarnan - Qarabag/Rudar Pljevlja
Trencin/Steaua - Partizan/Dila
Midtjylland/Lincoln - APOEL/Vardar
Hibernians/M. Tel-Aviv - Plzen
Dinamo Zagreb/Fola - Molde/Pyunik
TNS/Videoton - BATE/Dundalk
Salzburg - Malmö/Zalgiris
Sarı-lacivertliler ilk maçını 28 ya da 29 Temmuz'da, rövanşı ise 4 ya da 5 Ağustos'ta oynayacak.