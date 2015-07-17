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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Shakhtar Donetsk

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçını 28 ya da 29 Temmuz'da, rövanşı ise 4 ya da 5 Ağustos'ta oynayacak

17 Temmuz 2015 16:24

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşti.

İşte eşleşmeler:

Panathinaikos - Club Brugge
Young Boys - Monaco
CSKA Moskova - Sparta Prag
Rapid Wien - Ajax
FENERBAHÇE - Shakhtar Donetsk
Sarajevo/Poznan - Basel
Ludogorets Razgrad/Milsami - Skenderbeu/Crusaders
HJK/Ventspils - Maribor/Astana
Celtic/Stjarnan - Qarabag/Rudar Pljevlja
Trencin/Steaua - Partizan/Dila
Midtjylland/Lincoln - APOEL/Vardar 
Hibernians/M. Tel-Aviv - Plzen
Dinamo Zagreb/Fola - Molde/Pyunik 
TNS/Videoton - BATE/Dundalk
Salzburg - Malmö/Zalgiris

Sarı-lacivertliler ilk maçını 28 ya da 29 Temmuz'da, rövanşı ise 4 ya da 5 Ağustos'ta oynayacak.

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