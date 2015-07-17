Fenerbahçe'nin rakibi Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşti.

İşte eşleşmeler:



Panathinaikos - Club Brugge

Young Boys - Monaco

CSKA Moskova - Sparta Prag

Rapid Wien - Ajax

FENERBAHÇE - Shakhtar Donetsk

Sarajevo/Poznan - Basel

Ludogorets Razgrad/Milsami - Skenderbeu/Crusaders

HJK/Ventspils - Maribor/Astana

Celtic/Stjarnan - Qarabag/Rudar Pljevlja

Trencin/Steaua - Partizan/Dila

Midtjylland/Lincoln - APOEL/Vardar

Hibernians/M. Tel-Aviv - Plzen

Dinamo Zagreb/Fola - Molde/Pyunik

TNS/Videoton - BATE/Dundalk

Salzburg - Malmö/Zalgiris



Sarı-lacivertliler ilk maçını 28 ya da 29 Temmuz'da, rövanşı ise 4 ya da 5 Ağustos'ta oynayacak.