-CSKA Moskova tüm maçları kazandı ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde son hafta maçları tamamlandı ve Top 16'ya katılacak takımlar belirlendi. Ligde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes ve Galatasaray Medikal Park, gruplarını ilk 4'te bitirerek Top 16 turuna kalma başarısı gösterdi. (A) grubunda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, son maçında deplasmanda İtalya'nın Bennet Cantu takımını 83-76 yenerek grubunu lider tamamladı. Anadolu Efes ve Galatasaray Medikal Park, geçen hafta Top 16'ya kalmayı garantilemişti. (B) grubunda mücadele eden CSKA Moskova, son maçında Unicaja'yı deplasmanda 91-83 yenerek grup maçlarının hepsini kazanan tek takım oldu. Maçlarının ardından, gruplarını ilk 4'te tamamlayan takımlar Top 16 turuna kaldı. THY Basketbol Ligi'nde, aynı puanlara sahip takımlar arasında, ikili averaj değerlendirilerek sıralama belirleniyor.