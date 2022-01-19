CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı tanıtım videosu tepki çekti; özür dileyip paylaşımı sildiler

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

CSKA Moskova transfer haberini, sosyal medyanın tepkisi çeken bir video ile duyurdu.

Yazıcı’nın Instagram hesabından bazı fotoğrafların beğenildiği ardından da mesajla “Yusuf, burası Rusya! Burada çok Natasha var!” ifadelerinin kullanıldığı video silindi.

CSKA Moskova TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, "Medya grubumuzun yayınladığı sunum videosu için içtenlikle özür dilerim. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı. Ancak oyuncunun varlığı olmadan uygulanamadı. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Bir kez daha taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz." denildi.

Rusya Futbol Fderasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise "Aptalca bir video! Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Böyle şaka mı olur? Etik kurulumuz bu durumu değerlendirecek." sözleriyle tepki gösterdi.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı videosunun fikrini ortaya atan çalışanını görevden aldığını duyurdu.