CS Monitor: Mısır, bölgenin 'güvenilir arabulucusu' olarak öne çıkmaya başladı

T24 Dış Haberler

Christian Science Monitor, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkeste oynadığı rolle birlikte Orta Doğu'nun "güvenilir arabulucularından" biri olarak öne çıkmaya başladığını ifade etti.

CS Monitor 21 Mayıs tarihli başyazısında Birleşmiş Milletler gibi "doğal arabulucuların" aksine Mısır'ın bu role kendi topraklarında huzura da ihtiyacı olduğu için soyunduğunu ifade etti. Mısır'ın hem Gazze hem de İsrail'e sınırı bulunuyor. Makalede olası etkilerin Mısır'a da yansıyabileceğine dikkat çekildi.

CS Monitor editörleri Mısır'ın Libya'da çatışmaların soğumasında önemli rol oynadığına ve Suriye'de benzer girişimleri olduğuna dikkat çekti. Mısır'ın bu süreçte arabuluculuk yeteneklerini geliştirdiği ifade edildi.

Makalenin sonunda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Evde muhalefeti bastırmak için attığı hatalı adımlara rağmen Kahire'deki Sisi rejimi bölgede uzlaştırıcı rolünü üstlenen az sayıda yönetimden. Umman ve Irak da sıkça benzer bir rol oynuyor. Üç ülke de benzer bir arabulucu dokunuşu üstlendi: ilk önce dinle sonra da ortak alan bul. Bazı zamanlar bu sadece bir ateşkesle sonlanıyor, tıpkı İsrail-Hamas arasında olduğu gibi geçici bir ateşkes ile. Ancak sakinlik barış için iyi bir başlangıç olabilir."