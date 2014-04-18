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Dünya
Deutsche Welle

Crystal Meth korkutuyor

Alman güvenlik güçleri yeni uyuşturucu türü Crystal Meth karşısında alarmda. Düşük fiyatlara satılan madde, vücutta ciddi hasara yol açabiliyor.

18 Nisan 2014 15:37


Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Alman hükümetinin uyuşturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler tarafından hazırlanan rapor kamuoyuna tanıtıldı.

Raporda, kısaca Crystal Meth olarak anılan "Kristal Methamphetamin" adlı uyuşturucu türü öne çıkıyor. Kullanıcıyı hızla bağımlı hale getiren Crystal Meth, vücutta kısa sürede bazı hastalık ve rahatsızlıklara neden oluyor.

Almanya'da güvenlik güçleri 2013 yılı içinde toplam 77 kilo Crystal Meth ele geçirdi. Çek Cumhuriyeti, Crystal Meth'in üretilip pazarlandığı ülkeler arasında dikkat çekiyor. Uzmanlar, Çek Cumhuriyeti'nde "Asya pazarı" adı verilen yerlerde söz konusu uyuşturucu maddenin gramı 20 euronun altından edinilebildiğini kaydediyor.

Laboratuvarlar Çek Cumhuriyeti'nde

Crystal Meth'in Çek Cumhuriyeti'nde yaygın olmasının nedenlerinin başında, uyuşturucu imalatında kullanılan temel madde olan Ephedrin'in kolayca elde edilebiliyor olması geliyor. Bu ülkeye komşu Alman eyaletleri olan Bavyera ve Saksonya'da Crystal Meth'in yaygın olması, Crystal Meth'in üretildiği laboratuvarların Çek Cumhuriyeti'nde bulunmasına bağlanıyor. Hamburg'daki Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nin verilerine göre Çek-Alman sınırına yakın bağımlılıkla mücadele bürolarına yapılan her 3 başvuru sahibinden biri Crystal Meth kullanıyor.

Alman hükümetinin uyuşturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler'in Çek mevkidaşı Jindrich Voboril ile Prag'da yaptığı görüşmeden de sonuç çıkmadı. Uzmanlara göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sınırların kaldırılmış olması, bu uyuşturucuyla mücadeleyi zorlaştırıyor. Görüşmede Crystal Meth üretimini engellemenin zorluğuna dikkat çeken Voboril, üretim yöntemlerinin internet üzerinden rahatlıkla öğrenilebildiğini de sözlerine ekledi. Uyuşturucuyla mücadele uzmanları, bu özelliklerinin, düşük fiyattan satılmasına rağmen Crystal Meth üreticilerinin kâr marjını artırdığına dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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