Cruz'un Oscar şıklığı

Oscar ödülü kazanan İspanyol oyuncu Penelope Cruz'un, gecede göz kamaştıran şıklığının sırrının antika kıyafeti olduğunu söyledi.



Oyuncu, antika değer taşıyan 60 yıllık kıyafetini 8 yıl önce bir mağazada bularak aldığını ve o günden bu yana hiç giymediğini belirtti.



People dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, yönetmenliğini Woody Allen'ın üstlendiği, Türkiye'de "Barselona" ismiyle gösterilen "Vicky, Cristina, Barcelona" yapımla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar ödülüne değer bulunan Cruz, gecede boy gösterdiği kıyafetin sırrını ortaya döktü.



"Pierre Balmain" marka kıyafetini 8 yıl önce satın aldığını ancak hiç giymediğini anlatan Penelope Cruz, bu giysinin 60 yıllık antika değer taşıyan bir tuvalet olduğunu belirtti. Tanınmış İspanyol oyuncu, "Bu kıyafeti 8 yıl önce buldum ve onu gerçekten çok özel bir gün için sakladım" sözleriyle Oscar gecesine verdiği önemi de vurguladı.



Bu kıyafetini zarif bir pırlanta bileklikle süsleyen Cruz, 69 karatlık elmaslarla süslü değerli kolyesiyle de dikkatleri üzerinde toplayarak, Oscar törenlerinin en şık oyuncularından biri oldu.

