Cruze Türkiye'ye geliyor

Chevrolet’nin yepyeni orta sınıf sedan otomobili olan Cruze, nisan ayında Türkiye’de satılmaya başlanacak. Lacetti’nin yerine geçecek olan Cruze, ilk etapta 1.6 lt benzinli motorla satılacak.



Milliyet'ten Levent Köprülü'nün haberine göre, Almanya, Amerika, Güney Kore ve Avustralya’daki General Motors mühendislerinin yer aldığı çokuluslu bir tasarım ekibinin kaleminden çıkan Cruze, Chevrolet’nin modern yüzünü simgeleyen sert hatlı ön tasarımının yanı sıra coupe havası taşıyan yan çizgileriyle dikkat çekiyor. Cruze, orta sınıfta yer almasına karşın üst sınıf sedan otomobillere yaklaşan bir görünüme sahip.



İçeride Corvette etkisi!



Hayli modern tasarlanan gösterge paneli ve orta konsol, yine üst sınıf modellere yaklaşan bir görünüm sergilerken, çift renkli kokpitin oluşturulmasında Chevrolet’nin efsanevi spor otomobili Convette’den ilham alınmış.



Tüm versiyonlarında klimanın standart olduğu Cruze’da MP3 özellikli radyo/CD çalar da standart. Araçta ayrıca sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları, ABS, Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) ve Elektronik Denge Kontrol Programı (ESC) da standart yer alıyor.

Cruze, Türkiye’ye ilk etapta sadece 1.6 lt (113 HP) benzinli motorla getirilecek. Otomatik vites seçeneği de olacak.



