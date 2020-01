David ve Victoira Beckham çiftinin en küçük oğulları Cruz Beckham şarkıcı olma yolunda ilk adımını attı.

Önceki gün 'If Every Day Was Christmas' adlı ilk singleını yayımlayan Beckham’ı Kanadalı başarılı şarkıcı Justin Bieber’a benzetenler oldu.

Moda tasarımcısı annesi Victoria Beckham’ın da tam desteğini alan Cruz Beckham’ın yeni neslin Justin Bieber’ı olup olmayacağı ise merak konusu.