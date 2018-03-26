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Spor

Cruyff'un son kramponları 30 bin Euro'ya satıldı; parayla okul yaptırılacak

Yakınlarına göre, kramponlarda Cruyff'un ayaklarının izi hala belirgin

26 Mart 2018 19:04

Hollanda ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Johan Cruyff'un ölmeden kısa süre önce giydiği son kramponlar, açık arttırma sonucu 30 bin Euro'ya satıldı. Kramponlardan elde edilen gelir ile Afrika ülkesi Sierra Leone'de engelli ve yetim çocuklar için bir okul yaptırılacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Rotterdam Pazar Vakfı tarafından düzenlenen açık artırmada, kramponlar için en son 27 bin 500 Euro teklif edildi.

Kramponları üreten fabrikanın sahibi, fiyatı 30 bin Euro'ya çıkarttı. Fabrika sahibi böylece kramponların yeni sahibi oldu.

Rotterdam Pazar Vakfı Sözcüsü Sander de Kramer, oldukça önemli bir gelir elde ettiklerini, bu para ile çok iyi bir okul yapabileceklerini söyledi.

Cruyff'un, çocukların geleceği konusunda oldukça duyarlı olduğunu vurgulayan sözcü, bu nedenle Sierra Leone'deki okula, efsanevi futbol adamı ile eşi Danny Cruyff'un adlarının verileceğini açıkladı.

İspanya'daki bir turnuvada giymişti

"Efsane 14 numara" olarak bilinen Cruyff, açık arttırma ile satılan ayakkabıları, ölümünden kısa süre önce İspanya'da eski futbolcular arasında düzenlenen bir turnuvada giydi.

Yakınlarına göre, kramponlarda Cruyff'un ayaklarının izi hala belirgin.

Aşırı sigara kullanımı nedeniyle akciğer kanserine yakalanan ünlü futbol adamı, 24 Mart 2016'da 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Cruyff'un adını taşıyan vakıf da, çocukları futbola yönlendirmek için çalışmalar yapıyor.

Hollanda'da mahalle aralarında çocuklar için etrafı kapalı futbol sahaları kuran vakıf, geçen Perşembe günü de, Brüksel saldırılarının 2. yıldönümünde Molenbeek semtinde Johan Cruyff Sahası'nın açılışını yaptı.

Ancak açılıştan sonra tesisin çatısı tahrip edilerek, camları kırıldı. Sahadaki sentetik çimler de ateşe verilmek istendi.

Cruijff Vakfı ve Brüksel Belediyesi, aşırılık ve saldıranlıkla ilişkilendirilen Molenbeekli gençlerin spora yönlendirilmesini amaçlıyordu.

Paris ve Brüksel saldırılarının zanlılarının yaşadığı semt olan ve nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan semtin sakinleri, futbol sahasının temizlenerek yenilenmesi için gönüllü olarak çalışmaya başladı.

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