CRR'da Avrupa Günü

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9. SENFONİ AB'NİN EN BÜYÜK SİMGESİ



9 Mayıs 1950′de, Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schumann yayınladığı bildiride, “Dünya barışı, kendisini tehdit eden tehlikelerle orantılı çabalar olmaksızın korunamaz. Örgütlü ve diri bir Avrupa’nın uygarlığa yapabileceği katkı, barışçıl ilişkilerin korunması ve sürdürülmesi için elzemdir” dedi ve tüm Avrupa’yı ortak hareket etmeye davet etti. 1985 yılında Milano Zirvesi'nde bir araya gelen AB liderleri, 9 Mayıs'ın her yıl 'Avrupa Günü' olarak kutlanmasına karar verdi. Türkiye bu kutlamalara birliğe üyeliği ile birlikte 1999 yılında dahil oldu.





9 Mayıs Avrupa Günü, mavi zemin üzerindeki 12 sarı yıldızdan oluşan bayrağı ve Avrupa Marşı (Beethoven'in Dokuzuncu Senfonisi) ile birlikte Avrupa Birliği'nin simgelerinden biri oldu.

Konser biletleri, biletix.com’dan temin edilebilir. (Radikal)