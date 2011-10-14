-CRR Konser Salonu'nda sezon dopdolu İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği 2011-2012 konser sezonunu 17 Ekim'de başlatacak. CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliğinden alınan bilgiye göre, konser sezonunun 17 Ekim–31 Aralık tarihleri arasını kapsayan ilk yarısında 49 konser gerçekleşecek. 49 konserde toplam 540 sanatçı sahne alacak. Caz tarihinin kilometre taşlarından Wayne Shorter, 18 Ekim'de, cazseverlerle CRR'de buluşacak. Sezonun bu en iddialı caz konserinde Shorter'a modern cazın en önemli davulcusu Brian Blade, Chick Corea'nın caz dünyasına armağan ettiği basçı John Patitucci ve Latin Grammy ödüllü piyanist Danilo Perez eşlik edecek. Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın ''Kleopatra'' adlı eserinin Türkiye Prömiyeri 19 Ekim'de gerçekleşecek. Eseri dünyaca ünlü keman virtüozu Cihat Aşkın seslendirecek. Eserin dünya prömiyeri geçen Mayıs ayında Almanya'da düzenlenen keman yarışmasında yapılmıştı. Dünya prömiyerinde Henri Marteau tarafından seslendirilen eser, büyük övgü almıştı. Konserde Fazıl Say'ın ''Piyano ve Keman için Sonat''ı, Beethoven'ın yine keman ve piyano için yazdığı ''Spring'' adlı eseri, son olarak Fazıl Say'ın solosuyla Schubert'in ''Sonat Sol Majör Op.78'' isimli eseri seslendirilecek. Dünyaca tanınan müzik dehası, virtüöz Canizares 3 Kasım'da izleyicisiyle yepyeni albümü ve yepyeni repertuvarıyla buluşacak. Yüzyılın büyük flamenko müzisyenlerinden biri olan Canizares, tekniğini, ahenk, güç ve hassasiyetle birleştirip, müziğindeki saflığı ve sadeliği yüceltecek. Geçmişten günümüze tango türleri arasında müthiş bir köprü kuran ve geleceğin tangosunu yaratan Caceres de 12 Kasım'da CRR Konser Salonu'nda sahne alacak. Goran Bregovic'ten, Youssou N'Dour'a, Jan Garbarek'ten, Kenny Garret'a kadar dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan, sanat tarihçisi, piyanist, besteci, söz yazarı ve aynı zamanda bir ressam olan müzik dehası Juan Carlos Caceres, geçmişten günümüze tango türleri arasında müthiş bir köprü kurmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin tangosunu yaratmaya devam ediyor. Cabo Verde'nin incisi Mayra AndradeCabo da Verde'den Brezilya'ya kadar uzanan repertuvarıyla 28 Kasım'da izleyeciyle buluşacak. Caz tarihinin gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Pat Metheny, üçlüsüyle 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde iki konser vermek için CRR sahnesinde yerini alacak. Kayıtları tüm dünyada yirmi milyon üzerinde satan 17 Grammy ödüllü müzisyen, yedi sene sonra tekrardan İstanbul seyircisi ile buluşacak. Fas doğumlu Hindi Zahra ''her zaman aşkla ilgili'' şarkılarını seslendirmek üzere, 18 Kasım akşamı, sevenlerini keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Ylana ve Ara Malikian, birlikte hazırladıkları müzikal ve komedinin birlikte sunulduğu bu gösteri için 7 Aralık'ta sahne alacak. Gösteri klasik müzik ögelerinin yanı sıra rock ve folk öğelerinden de izler taşıyor. Uluslararası alanda Rusya'nın en prestijli ve çok yönlü orkestralarından birisi olan Çaykovski Senfoni Orkestrası, ünlü şef Vladimir Fedoseyev yönetiminde 28 Aralıkta CRR Konser Salonu'nda sahne alacak.