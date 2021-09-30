Crouch'tan Havertz'e eleştiri: Mesut Özil gibi tembel ve işe yaramaz

Liverpool'un eski golcülerinden Peter Crouch, Chelsea'nin Alman futbolcusu Kai Havertz'in Juventus maçında ortaya koyduğu etkisiz futbolu tanımlarken, "Tıpkı Mesut Özil gibi. Tembel, işe yaramaz ve sinir bozucu bir top oynadı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, turnuvanın son şampiyonu Chelsea'yi konuk etti.



Juventus, Chelsea'yi 1-0 mağlup ederken, Chelsea karşılaşmada oldukça etkisiz kaldı.

Karşılaşmayı yorumlayan Crouch, Alman yıldız Kai Havertz hakkında, "Tıpkı Mesut Özil gibi, saha içinde tembel ve işe yaramaz bir oyuncu gibiydi. Hatta bazen sinir bozucu oldu. Kendini geliştirmesi lazım." ifadelerini kullandı.