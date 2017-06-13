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Spor

Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

Portekizli futbolcunun, Real Madrid'e transfer olmadan önce imaj gelirlerini Virgin Adaları'ndaki farklı şirketlere yönlendirerek 150 milyon Euro'luk para topladığı iddia edildi

13 Haziran 2017 16:21

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlamasından hakim karşısına çıkacak. Reuters'ın haberine göre, İspanyol mahkemesi yıldız futbolcunun 14.7 milyon euroluk vergi kaçırdığını öne sürüyor.

İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde; Ronaldo'nun 2011-2014 yıllarında imaj gelirlerinden 8 milyon Euro'luk vergi kaçırdığı iddiasıyla maliyenin, Madrid'deki mali ve ekonomik yolsuzluklar savcılığına suç duyurusunda bulunduğu ve savcılığın da hemen konuyu araştırmaya başladığı bildirilmişti.

Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olmadan önce 2009'un başlarında, imaj gelirlerini Virgin Adaları'ndaki farklı şirketlere yönlendirdiği ve burada 150 milyon Euro'luk para topladığı iddia edildi.

İspanya'da son dönemlerde birçok futbolcu hakkında vergi kaçırdıkları iddiasıyla soruşturma ve davalar açılıyor. Son olarak, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, 4,1 milyon Euro'luk vergi kaçırdığı suçlamasıyla Yüksek Mahkeme tarafından da onanan 21 aylık hapis cezası almış ve cezanın süresi nedeniyle cezası ertelenmişti. Geçmişte aynı nedenden dolayı Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'ya da bir yıl hapis ve 815 bin Euro para cezası verilmişti.

Mali suçlamalarla bağlantılı Neymar, Radamel Falcao, Fabio Coentrao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Samuel Eto'o gibi futbolcular hakkında da yürütülen soruşturmalar veya açılan davalar bulunuyor.

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